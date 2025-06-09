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日32歲人夫陳屍愛情旅館！　監視器曝最後行蹤：和妙齡女開房

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣名古屋市7日發生一起命案，一名32歲男子被發現陳屍在愛情旅館的客房內。根據旅館監視器拍下的最後身影，男子與另一名妙齡女子共同開房後，就沒有再步出房間，不久後有另一名男子也進入客房內。警方目前已經逮捕該名20歲男子，而至今下落不明的女子則被認為掌握案情關鍵，警方仍在持續追查中。

根據《中京電視台》報導，來自春日井市的32歲男性公司職員6日晚間和同事一同聚餐，然而當晚卻徹夜未歸。他的妻子發現丈夫失聯後，聯絡公司同事。死者同事隨後前往這間位在名古屋市中區榮町一家愛情旅館，向旅館工作人員表示男子失聯，並在旅館員工的陪同下，進入客房。

一行人進入屋內後，隨即發現上半身赤裸且流鼻血、倒臥在床上的死者，但已明顯死亡。經初步調查，警方認定是他殺，而根據驗屍結果，確認死因是遭人勒頸窒息致死。

根據調查，死者聚餐後在餐廳和同事道別，隨後便前往陳屍的愛情旅館。然而根據監視器畫面，死者與一名不明女子一同開房，並進入客房內。監視器則拍到，隨後有另一名男子也進入同一間客房，而原本跟死者一起進入客房內的女子則就此離開。

警方8日依強盜殺人嫌疑緊急逮捕該名20歲男子，目前仍在持續追查另一名女子的下落。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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