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鍵盤「F、J鍵凸點」不是裝飾！　用途曝光：建立肌肉記憶

▲▼鍵盤,電腦鍵盤,打字。（圖／VCG）

▲F鍵與J鍵的凸點是為了協助使用者建立「十指盲打」的肌肉記憶。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

隨著現代人對電腦、筆電使用頻率越來越高，鍵盤F和J鍵上的神秘小凸點早已成為許多使用者的好奇焦點。這個設計看似不起眼，卻藏著一套幫助「盲打」的高效巧思。

根據知名品牌惠普（HP）與台灣大哥大官網的說明，這兩個鍵之所以特別，是因為它們分別對應左右手的食指定位點，能幫助使用者「不看鍵盤也能打字」，大幅提升輸入效率。

依照國際主流鍵盤配置QWERTY排列設計，F鍵與J鍵的凸點是為了協助使用者建立「十指盲打」（ten-finger typing）的肌肉記憶。使用者可以藉由這兩個基準鍵感知手指位置，讓其他手指自然落在 A、S、D、K、L等基本鍵位上。

不少網友也曾在 Reddit 討論區上分享心得，表示這些小凸點是盲打者的重要依靠，「手指只要摸到凸起就知道放對位置了。」

HP品牌粉專也曾發文指出，只要讓雙手食指穩定落在F與J鍵，其餘手指便能自然對應鍵盤上的各區域，不僅能提升打字速度，更可避免頻繁低頭確認，改善錯字率。

台灣大哥大則分享，F、J 的凸點讓基本鍵位一目了然，能在無形中為打字者節省大量時間，特別適合盲打族群。

專家指出，盲打系統除了提升打字速度與準確率，也能強化使用者對鍵盤的熟悉度。以英文輸入來說，專業打字員每分鐘可輸出43到80字，經過訓練者甚至可超過100字以上。

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