　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他用上癮LINE「永久免費表情貼」　一票人點頭：比饅頭人好用

▲▼LINE新表情貼。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO超愛用LINE新款表情貼。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

就怕純文字冷冰冰，許多人都會附上一個表情貼，來加強語氣溫度！一名網友直呼，自從LINE更新表情貼後，愛上這款激似卡娜赫拉、番薯寶寶的圖案，「看起來很嘲諷、很讚！」底下引來大票喜愛者也推爆，「比饅頭人好用，超可愛」、「不知道要加什麼表情符號就會用這個！」

一名網友在Threads表示，最近與親友、同事之間傳訊息時，特別喜歡LINE一款免費表情貼，每個表情非常生動，而且「看起來很嘲諷、很讚！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下一票網友也大推，「超可愛！現在都改用這款」、「我超愛這個貼圖！不知道要加什麼表情符號就會用這個」、「每天都拿來回家長訊息，超好用，但我是用正能量的那種」、「比饅頭人好用，超可愛」、「不只嘲諷，那個愛心很多的表情，超好用超可愛」、「班導很愛用」、「超級喜歡安詳躺平那一個表情」。

還有人笑稱，「我也是，還因為太常用，朋友送了另一款給我」、「這表情貼一直讓我想起番薯寶寶～透露年紀了」。

事實上，LINE日前表示，從初版的內建表情貼推出至今已經許久，考慮到用戶溝通習慣的變化，將翻新內建的表情貼，可以更精準的直接表達真情實感。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 1 8188 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後致歉
周天成台北賽收下亞軍　無緣賽史第5冠
Makiyo懇請大家：去看看判決書！　盼媽安息
獨／殯儀館驚傳殺人案！　公祭現場...民眾尖叫
上過《不熙娣》！網紅牙醫「恐同發言」遭網出征　本人道歉了
柯建銘預告：至少31位藍委被罷免　如龍捲風吹過無一倖免

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他用上癮LINE「永久免費表情貼」　一票人點頭：比饅頭人好用

白沙屯媽祖回拱天宮！粉紅超跑換8人大轎原因曝　開爐選在這時間

買麥當勞炸雞、薯條探監「全被退貨」原因曝！網笑：電影都有演

白沙屯進香參與人數創新高　公路客運3天接駁逾1.5萬人

明回暖「半個台灣濕答答」　周三午後雷雨再擴大

「友人沒車沒房、月薪4萬」　人夫月薪10萬羨慕了！崩潰曝開銷

台中新光三越世貿聯合特賣登場　法國機能服進駐南港LaLaport

快訊／16:06花蓮規模3.8極淺層地震　最大震度3級

又是加LINE「慘騙千萬現鈔」　他連黃金也面交：怎可能被騙

竹科工程師「12項家庭標配」　每月1次國旅、全職太太！網戰翻

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

他用上癮LINE「永久免費表情貼」　一票人點頭：比饅頭人好用

白沙屯媽祖回拱天宮！粉紅超跑換8人大轎原因曝　開爐選在這時間

買麥當勞炸雞、薯條探監「全被退貨」原因曝！網笑：電影都有演

白沙屯進香參與人數創新高　公路客運3天接駁逾1.5萬人

明回暖「半個台灣濕答答」　周三午後雷雨再擴大

「友人沒車沒房、月薪4萬」　人夫月薪10萬羨慕了！崩潰曝開銷

台中新光三越世貿聯合特賣登場　法國機能服進駐南港LaLaport

快訊／16:06花蓮規模3.8極淺層地震　最大震度3級

又是加LINE「慘騙千萬現鈔」　他連黃金也面交：怎可能被騙

竹科工程師「12項家庭標配」　每月1次國旅、全職太太！網戰翻

iPhone電池要充到幾％才健康？專家給答案

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

賴執政「抗中保台」滿周年　趙建民：嚴重傷害台灣主權與兩岸關係

女買房6個月「小客人來拜訪」　20秒影片吸580萬次觀看

金鷲帥哥新秀中斷連8戰安打　盛讚古林球威喊話：下次一定討回來

獨／公祭現場男遭利器捅肚！民眾驚恐尖叫　高雄市殯低調處理

豬哥亮回來了！突現身舞台問安　王彩樺激動淚崩訴思念

粉絲拋棄媽媽「母親節來看偶像」　二代韓團偶像NIEL高EQ：把簽名轉送給她～

Makiyo母親節憶亡母「重提醉毆運將案」　她求看判決書盼媽安息

母親節驚魂！基隆民宅遭鋼珠射擊　住戶恐慌：在家也不安全

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

生活熱門新聞

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

全聯店員見「購物車有2物」超崩潰！同行爆共鳴

手術房「加一條被子收1000元」惹怒家屬！內行曝真相

白沙屯進香路線「早就排好」？朝天宮董座回應了

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

家長一查9月底到10月「幾乎周周連假」！網吵翻

今風雨最大　全台「下最多」地區曝

勞動節大家休！家長「直接在家顧孩」怒炸

快訊／8級強風來了　今全台變天「10縣市豪大雨」

特斯拉駕駛求償炎上　家長提4要求和解了

鋒面北往南狂掃全台「明天3地雨最猛」　入夜降溫探1字頭

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

不只好喝！急診醫曝可樂「3大妙用」

更多熱門

相關新聞

LINE被盜有救了！新功能「再次登入」奪回帳號

LINE被盜有救了！新功能「再次登入」奪回帳號

通訊軟體LINE相當方便，在生活中占有不可或缺的地位，然而盜用詐騙事件頻傳，讓人聞之色變。好在官方近期推出「再次登入」新功能，就可以保住帳號，還能還原聊天紀錄，一旦帳號被盜，立刻啟動功能把帳號拿回來。

LINE打電話沒人接？日媒分析3可能

LINE打電話沒人接？日媒分析3可能

妹子曝1招「終於改掉LINE ID」！一票人驚：馬上去試

妹子曝1招「終於改掉LINE ID」！一票人驚：馬上去試

LINE貼圖4款免費！雙眼皮的豬「買給我」超Q

LINE貼圖4款免費！雙眼皮的豬「買給我」超Q

嘉義縣16家旅宿合作推出賞螢特惠

嘉義縣16家旅宿合作推出賞螢特惠

關鍵字：

LINE表情貼打字饅頭人卡娜赫拉

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

S媽母親節Po三女兒合影

全聯店員見「購物車有2物」超崩潰！同行爆共鳴

手術房「加一條被子收1000元」惹怒家屬！內行曝真相

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

18歲女遇害遺體待解剖　母哭喊令人鼻酸

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

白沙屯進香路線「早就排好」？朝天宮董座回應了

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

中美談判　雙方快速離場引關注

更多

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面