他用上癮LINE「永久免費表情貼」　一票人點頭：比饅頭人好用

▲原PO超愛用LINE新款表情貼。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

就怕純文字冷冰冰，許多人都會附上一個表情貼，來加強語氣溫度！一名網友直呼，自從LINE更新表情貼後，愛上這款激似卡娜赫拉、番薯寶寶的圖案，「看起來很嘲諷、很讚！」底下引來大票喜愛者也推爆，「比饅頭人好用，超可愛」、「不知道要加什麼表情符號就會用這個！」

一名網友在Threads表示，最近與親友、同事之間傳訊息時，特別喜歡LINE一款免費表情貼，每個表情非常生動，而且「看起來很嘲諷、很讚！」

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底下一票網友也大推，「超可愛！現在都改用這款」、「我超愛這個貼圖！不知道要加什麼表情符號就會用這個」、「每天都拿來回家長訊息，超好用，但我是用正能量的那種」、「比饅頭人好用，超可愛」、「不只嘲諷，那個愛心很多的表情，超好用超可愛」、「班導很愛用」、「超級喜歡安詳躺平那一個表情」。

還有人笑稱，「我也是，還因為太常用，朋友送了另一款給我」、「這表情貼一直讓我想起番薯寶寶～透露年紀了」。

事實上，LINE日前表示，從初版的內建表情貼推出至今已經許久，考慮到用戶溝通習慣的變化，將翻新內建的表情貼，可以更精準的直接表達真情實感。