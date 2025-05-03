「麻將一萬到九萬」跑到鍵盤　打字超過癮！網喊買：Shift是槓鍵

▲鍵盤數字區改造一萬到九萬，超新奇。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉貼一篇趣文，有網友突發奇想把平凡無奇的鍵盤，數字區從「1到9」全改成「一萬到九萬」，連箭頭鍵也變成「東南西北」，麻將魂爆棚。該創意掀起1.3萬人朝聖，紛紛加碼給建議，「Enter鍵換成胡、Shift鍵是槓、空白鍵當白板」。

「魚漿夫婦」在臉書分專分享，看到有網友下了「鍵盤的治安不太好」的標題，接著附上超狂照片，特地把數字區與箭頭區改造一番，原本的1到9變成「一萬到九萬」；上下左右箭頭則是變成「東南西北」。

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這讓「魚漿夫婦」也想到他一位美國友人，同樣是為麻將控，但因為看不懂中文，乾脆把整個鍵盤改造成「麻將牌跟英文說...」，讓他看了哭笑不得。

該篇有趣文章引來1.3萬人朝聖，紛紛提供更新奇的想法，如此一來打字更過癮，「空白鍵是白板嗎」、「那個0可以改成一筒阿」、「要把Enter換成『胡』嗎」、「所以Tab鍵是『碰』，Shift鍵是『槓』」、「看來另一邊的數字不是筒子就是條子了」、「Home跟End能改成一索跟九索」、「讓我想到才剛滑過一個麻將計算機」、「一定要用青軸才吵」、「哪邊可以買」。