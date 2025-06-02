長榮航空加入「亂流感知平台」　助航機避讓高風險區域

▲長榮航空總經理孫嘉明及國際航空運輸協會（IATA）理事長威利．沃爾什（Willie Walsh）簽署合作協議。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

氣候變遷加劇，導致亂流發生的頻率增加，長榮航空及國際航空運輸協會（IATA）於第81屆IATA年度大會及世界航空運輸高峰會簽署合作協議，成為「亂流感知平台（Turbulence Aware platform）」成員，初期將投入33架波音777-300ER客機參與蒐集及回報數據。

亂流為影響飛航安全的關鍵之一，長榮航空總經理孫嘉明及國際航空運輸協會（IATA）理事長威利．沃爾什（Willie Walsh），於第81屆IATA年度大會及世界航空運輸高峰會簽署合作協議，成為「亂流感知平台（Turbulence Aware platform）」成員。

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孫嘉明表示，雖然當今的科技愈來愈發達，但亂流仍是最難預測的天氣狀況之一，輕微的亂流可能讓飛機顛簸晃動，嚴重的亂流可能導致機體結構損壞，是大家最不樂見的情況，相信加入「亂流感知平台」將有助於飛行員和調派人員掌握與分析即時的數據資料，避讓亂流風險較高的區域，保障旅客與航機安全。

威利．沃爾什指出，藉由每家航空公司所回報的數據，能為機組員和調派人員提供更清晰的畫面資料，讓平台在降低亂流影響的層面更加有利。2024年參與平台計劃的航空公司共產出5,180萬份亂流報告，較2023年大幅增加35%，對如何降低亂流所帶來的損害很有幫助。

長榮航空指出，現在亂流感知平台共有28家航空公司，分享超過2,700架飛機在遭遇亂流時回報的資料，平台彙整數據後，以圖像將即時發生的亂流資訊透過網路分享給飛行員，有助於可能受影響的航班進行即時航路調整或避讓，初期將投入33架波音777-300ER客機參與蒐集，並回報數據。

中華航空今也宣布，與美國西南航空（Southwest Airlines）合作打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美西後，可接轉美國內陸超過30座城市，旅客將可透過洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖等美西航班，無縫銜接西南航空遍布全美的航線。旅客未來可透過華航官網預訂華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯乘機票。

另外，星宇航空今表示，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）旗下串流平台Max的精選內容將登上航班，即日起推出「Max專屬影視專區」，為旅客帶來一系列HBO與Max原創影集，另提供多樣化Podcast節目，讓旅客在飛行過程也能獲取新知。