波音客機遭質疑有飛安風險　運安會：安全性已獲國際認證

▲立法院交通委員會今處理運安會預算凍結案。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

近年波音公司部分機型曾於全球發生多起事故，引發外界疑慮，立法院交通委員會今處理國家運輸安全調查委員會114年預算凍結案，其中提到，運安會應針對國內航空公司使用的波音客機，進行盤點及研究調查。對此，運安會表示，目前國籍航空並無波音B737 MAX系列機型，波音機型的安全性已獲國際機構認證，將持續追蹤。

運安會114年預算共有6案遭凍結，立法院交通委員會今針對凍結案進行討論，其中，在「精進運輸事故調查量能」編列3628萬4千元，遭立法院凍結300萬元。

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立法院交通委員會表示，今年阿拉斯加航空一架波音737MAX9客機發生機艙門脫落的嚴重安全事故；美國聯合航空1架波音777班機，發生起飛時起落架輪胎掉落地面的意外；西南航空波音737航班才剛起飛，引擎整流罩就脫落，足見波音公司的飛機存有重大安全疑慮。

交通委員會也說，今年報導指出，華航正在評估購入波音777X，運安會應針對目前國內航空公司使用波音所生產的飛機，進行盤點及研究調查，理解波音所生產的飛機是否有安全疑慮，並針對未來將購入的機型是否有安全疑慮進行了解，以維護我國飛航安全。

運安會表示，近年波音公司部分機型（尤其為B737 MAX系列）曾於全球發生多起事故，使各國對其新型機型和現有機 隊的可靠度產生廣泛的疑慮，但這些事故中，僅737 MAX發生涉及波音公司設計與製造的議題，其他事件主要與個別航空公司的維護相關。

運安會指出，目前國籍航空並無波音B737 MAX系列機型，針對現有波音機隊（含B737-800、B777、B787），目前無相關事故紀錄。波音機型的安全性，以各項飛航指標為考量，並獲得美國 FAA、歐洲EASA等機構認證，將持續追蹤有關波音機型的調查報告、製造商安全通告與改進記錄。