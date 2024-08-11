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不是漢堡！「必點2樣」秒知早餐店好不好吃　全場點頭：至關重要

▲▼早餐／蛋餅／奶茶。（圖／資料照）

▲內行點名，鮪魚蛋餅配上紅茶，能判定是不是優質店家。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

台人熱愛吃早餐，中式西式各有所愛！而一名網友認為，第一次光顧新店家，絕對要點「紅茶+鮪魚蛋餅」就能判定這家店優不優質，該文章曝光，一票網友狂點頭贊成，「鮪魚蛋餅至關重要」、「奶茶我覺得是早餐店最重要的，好喝才會讓我想再光顧一下」。

一名網友在《Threads》表示，該如何判斷一家早餐店好不好吃，他認為可以點「紅茶+鮪魚蛋餅」來判斷，並解釋原因「有好喝的紅茶就有好喝的奶茶，鮪魚越純的分數越高」，同時也好奇拋問，大家會點哪一樣呢？

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「真的是紅茶跟鮪魚蛋餅的組合沒錯」、「我個人經驗，從紅茶和蛋餅好不好吃，確實可以判斷出來，住家附近有個東X美而美，他的原味蛋餅入口即化，超級好吃，我一吃成主顧，但常客滿」、「大安區公所後面有家早餐店鮪魚蛋餅超讚」、「鮪魚蛋餅真的認同」、「純鮪魚蛋餅+奶茶」、「奶茶我覺得是早餐店最重要的，好喝才會讓我想再光顧一下」、「鮪魚蛋餅至關重要」。

也有其他人點名，「厚片（醬的多寡、烤的夠不夠酥）；鐵板麵（但現在幾乎都鍋煮，有鐵板炒的就超愛）；辣椒醬（辣豆瓣整個很不行）」、「三明治！如果三明治好吃的話，其他東西也會不錯」、「欸不是鐵板麵嗎？」「豬排蛋吐司（或漢堡），強調自己醃肉片的那種，大部分對食材都比較講究」、「薯餅蛋餅」、「卡拉雞腿堡」。

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早餐店蛋餅鮪魚奶茶紅茶

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