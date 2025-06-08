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獨／汐止佛門勝地驚爆法師毆殺法師　洗碗吵架2度推頭撞地奪命

▲圖為悟雲法師遭毆致死案發生地點、白雲寺內的齋堂－五觀堂。（圖／翻攝畫面）
▲圖為悟雲法師遭毆致死案發生地點、白雲寺內的齋堂－五觀堂。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區佛門勝地白雲寺發生離奇命案，去年4月9日6時許，寺內的成緣法師（51歲、俗姓陳男）在寺內齋堂吃完早齋要洗碗時，與同在寺內掛單修行的悟雲法師（61歲、王男）發生口角衝突後，成緣暴怒下揮動雙手推倒悟雲，悟雲想要爬起來又再度被怒氣未消的成緣推倒，導致後腦撞到地板，當時悟雲起身後發現頭暈目眩身體不適，返回寮房休息，但到午齋時仍未出現，經寺方其他法師驚覺有異，奔入寮房查看，這才發覺悟雲法師已經昏迷失去意識。

寺方緊急打119求助，當天上午11時36分新北消防局派遣救護車到場，並將悟雲法師送往內湖三總醫院搶救，因頭部外傷及顱內出血昏迷緊急進行開顱手術，警方隨即則依涉犯重傷害罪嫌現行犯，拘提成緣法師到案，訊後並移送士林地檢署偵辦。

後來腦部受傷的悟雲法師傷勢惡化，最終在4月17日許因顱腦損傷回天乏術宣告不治；經查悟雲法師致命傷，是被成緣法師推倒在地時，後腦已經受到衝擊，但成緣盛怒之下，再次出手推死者頭部撞地，導致死者頭顱在短時間內被二次撞擊，造成嚴重顱內出血及顱腦損傷是致死關鍵緣因。

知情者透露：佛教戒殺，光是在家皈依信眾都須持五戒，其中包含不殺生戒，而出家的比丘、比丘尼等法師更是不能輕犯殺戒，在佛教戒律中，殺人屬於波羅夷罪（重罪、不可懺悔的棄罪）僧眾觸犯就會永生被棄於僧團之外，又意寓斷頭罪，意指犯戒者此生幾無證道可能

檢察官經相驗與病歷等，認定悟雲法師頭部遭連續撞擊，傷勢與其死亡具直接因果關係，以傷害致死罪起訴成緣法師，但法師迄今未遭聲押。對此《東森新媒體Ettoday》記者今天致電白雲寺，想釐清兩名法師當天在寺內齋堂「五觀堂」內發生衝突釀生命案的主因，但該寺僧人以「住持不在寺內，不方便透露、阿彌陀佛」拒絕回應。

白雲寺發生法師肢體衝突釀生命案的五觀堂外對聯為「戒為無上菩提本、應當一心持淨戒」，對比齋堂內成緣法師僅因口角細故，瞋恚熾盛下竟出手傷害同修的悟雲法師致死，若佛菩薩有知，可能也會低眉搖頭嘆息。

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