罷綠委又槓龜！　罷免張宏陸連署未達門檻宣布「不送件」

▲罷免綠委張宏陸團體宣告失敗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免進入第三階段深水區，罷團對新北6名藍委二階皆已送件，新北4名綠委罷免作業面臨困境，罷免蘇巧慧、吳琪銘罷團日前宣布二階不送件，罷免張宏陸的二階今（8日）是送件截止日，發言人吳禹辰稍早宣布，「必須很遺憾地宣布，這次走投無陸罷免行動，因未達安全門檻，經討論決議不送件」。

吳禹丞說，原本想拚3萬2000份送件，收件結果不如預期，過程中遇到檢調搜索黨部等行動，他自己也被列被告，檢方諭知6萬交保，他坦言，司法行動對志工、選民產生寒蟬效應，以致連署行動後續遇到一些困難，加上立委張宏陸對選民的質疑冷處理，選民也感到心寒。

「選民的聲音必須得到重視。」吳禹丞說，罷團自始至終的想法都是真實反映選民訴求，後續是否協助新北藍委的反罷免行動，團隊會再討論。國民黨新北黨部主委黃志雄說，尊重罷團決定，後續重心將放在宣傳反惡罷。

吳禹丞在聲明中寫到，走投無陸團隊發起罷免活動以來，蒐集了眾多選民的意見，主要針對政見缺口進行探討，希望選民的訴求能夠得到正面回覆。遺憾的是，除了選民訴求未能被重視之外，罷免過程更是受到諸多壓力，讓選民們感到相當難過。我們必須很遺憾地宣布：這次走投無陸罷免行動，因未達安全門檻，經討論決議不送件。

吳禹丞也說，儘管如此，依然感恩一路走來伸出援手的每一個人，衷心地感謝志工朋友們的努力以及板橋西區在地民眾這段時間對罷免活動的支持，也相當感謝國民黨中央及地方黨部、國民黨議員們的關心與協助，讓我們一路走來不孤單。儘管罷免行動未能繼續推動，依然希望罷免對象能夠重視在地選民們的訴求及對板橋的期待，讓板橋西區能夠更進步。