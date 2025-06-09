新北動保跨域交流展成效　瑞芳動物之家獲國際志工肯定

▲高低房舍依地勢錯落與自然共生，此處不僅是流浪動物的歸宿，更是生命教育與關懷的起點。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

來自美國凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）的學生訪問團，近日來台展開一系列結合學術交流與社會關懷的行程。新北市政府動物保護防疫處特別安排學生前往瑞芳動物之家，體驗一日志工服務，與收容動物近距離接觸，傳遞生命教育的核心價值。

瑞芳動物之家以童話風格建築聞名，園區內高聳斜屋頂與周圍山林景觀融合，營造出靜謐療癒的氛圍。此次活動吸引十餘位國際學生參與，透過餵食、散步與清潔等日常照護工作，親身感受動物生命的溫度與重量。

▲本次參訪是凱西斯大學的「Global Experience Project」一環。

來自美國紐澤西州、主修建築的學生 Anna，是首次與流浪犬近距離互動。她自小學習中文，聽說讀寫皆流利，卻從未飼養寵物，甚至坦言曾對狗感到畏懼。Anna分享道：「當我站在犬舍前，接過動保員遞來的狗繩，內心其實很緊張，但當那隻黑色米克斯犬靠近我、輕輕用頭蹭我的手臂時，那份溫柔瞬間化解了我的恐懼。」她深刻體會到，信任無需言語，動物能以最純粹的方式傳達情感。

除了感動的互動經驗，Anna對瑞芳動物之家的建築設計也讚譽有加。她表示，園區設計兼顧人與動物的舒適與尊嚴，特別是教堂式建築風格不僅帶來視覺上的寧靜，也讓人感受到心靈的撫慰。犬舍與貓舍設有大面積對外窗戶，提升通風與採光，減少壓迫感；園區內大片綠地與活動空間，則讓毛寶貝們能自在奔跑，釋放壓力與活力。

動保處長楊淑方表示，目前全市共有八所公立動物之家，持續推動生命教育及動保志工服務，並歡迎國內外志工踴躍參與。透過與動物的零距離接觸，傳遞關愛生命、尊重生命的理念，也讓更多等待家的毛寶貝有機會重返溫暖幸福的懷抱。

▲狗兒沒有吠叫，也沒有逃避，牠只是想被摸摸，想知道你是不是朋友。

▲信任不需言語，這份溫柔讓ANNA放下恐懼，敞開雙臂彼此依偎送暖。