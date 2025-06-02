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泰國蒙庫國王科技大學11學生屏科大實習　深化產學交流

▲泰國蒙庫國王科技大學學生屏科大實習深化產學交流 。（圖／屏科大提供）

▲泰國蒙庫國王科技大學學生赴屏科大實習，深化產學交流 。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

為促進國際學術交流，深化與姊妹校之間的合作關係，屏科大工學院於6月2日迎來自泰國蒙庫國王科技大學（King Mongkut’s University of Technology Thonburi, KMUTT）共11位學生，展開為期2個月的暑期實習計畫。實習學生分別進入車輛工程系張金龍教授雷射加工實驗室、材料工程系陳威宇助理教授功能性材料暨分析技術實驗室、陳彥友助理教授精密陶瓷實驗室，以及生物機電工程系李文宗教授自動光學檢測實驗室，進行專題研究與技術交流。

▲泰國蒙庫國王科技大學學生屏科大實習深化產學交流 。（圖／屏科大提供）

▲泰國蒙庫國王科技大學學生屏科大實習深化產學交流 。（圖／屏科大提供）

屏科大張金龍校長表示，該計畫緣起於「106年臺灣科技大學聯盟與泰國蒙庫國王科技大學共同實習計畫Taiwan-KMUTT Internship Program（TKIP）」，當年在教育部「優秀青年學子國外著名機構蹲點」試辦計畫（簡稱學海A+計畫）中，臺灣科技大學聯盟（國立屏東科技大學、國立臺北科技大學與正修科技大學三校）共同推派18名學生赴泰國產業與該校學生進行暑假短期共同實習，增進雙方青年彼此了解，推動國民外交。

在後續幾年兩國學校的努力推動下，已成功促成了百餘位本聯盟學生赴泰實習，培養出許多「南向青年生力軍」，這些學生在畢業後也陸續投入業界，成為不同領域國際級產業的優秀人才。

工學院院長陳天健教授表示，國際化是工學院發展重點之一，透過此類海外實習計畫能夠強化兩校之間的學術鏈結，有助於拓展學生國際視野，更幫助學生未來在全球工程領域的發展奠定基礎。

這次計畫由工學院統籌、材料工程系李佳言教授負責推動，透過與KMUTT長期穩定的合作關係，自106年啟動以來雙方每年均安排學生於暑期間進行互訪與實習，實踐兩校在人才培育與國際合作上的高度共識與持續承諾。除了提供泰國學生深入台灣高等教育及科研環境的機會，同時也讓屏科大師生能與來自國際的學生交流觀點、激盪創意。

11位泰國學生將在各專業領域的實驗室中，參與電射加工、材料科學、光學檢測等實驗設計與執行，提升他們的專業能力與跨文化溝通技巧。此次實習不僅展現工學院在國際合作上的具體成果，也再次強化屏科大與KMUTT的友好關係，期望未來能持續深化兩校雙邊交流，共創更多合作契機。

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