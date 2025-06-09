國安防範不鬆懈　台東演習強化防空與災後救援能力

▲2025城鎮韌性演習將在台東展開。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為了加強防災應變能力，提升民眾對於災難發生時的應對能力，台東縣政府於今年將舉行「2025城鎮韌性（防空）演習」，該演習將於7月18日上午10時至11時30分進行，並將針對防空警報響起後的各項應變措施以及災後救援流程進行實作演練。

本次演習將分為兩大階段進行。第一階段將於早上10時至10時30分進行，重點在於「警報傳遞與發放」、「疏散避難」及「交通管制」等實務操作，旨在模擬防空警報發佈後，市民應如何迅速有序地進行避難，並確保交通與公共秩序的暢通。隨後，第二階段將於10時30分至11時30分進行，專注於災難救援演練，包括「災民轉移收容」的救濟站設置、「現場急救處理」的急救站運作，以及「戰災搶救」等模擬演練，強調在災難發生後，如何協同進行救援，並提升各單位的協作與應變能力。

為確保演習順利進行，中央行政院動員會報於6月4日上午9時至11時，專程蒞臨台東災害應變中心，與各參演單位、學校及社會團體進行協調會議，討論本次演習的重點及準備工作。會後，動員會報成員走訪了台鐵台東火車站、台東市岩灣國小、台東家樂福大賣場及台東市公所等場所，進行現場視察與經驗交流，並於台東警察分局召開里長座談會，討論如何進一步提高防災意識，並有效宣導民眾在防空警報響起時應如何正確避難。

台東警方也提醒市民，當防空警報響起時，應第一時間就近進入防空疏散避難設施，如地下室等堅固場所，並聽從警察與民防人員的引導。如若周圍無適合的避難設施，應立即尋找堅固的區域進行避難，並儘量遠離窗戶，依「兩牆原則」進行避難。這樣的避難措施可以有效減少在突發情況下的風險，保護民眾的生命安全。

台東市民還可以通過內政部警政署的「警政服務APP-防空疏散避難專區」，提前查詢自己所在區域的防空疏散設施。台東警察局蔡局長燕明強調，平時應養成良好的防空警覺習慣，並提前熟悉周圍的避難設施，這樣在緊急狀況下才能迅速採取正確的避難行動，減少生命與財產損失。

台東警察局也呼籲，若在公共場所發現有人需要協助，市民應立即撥打110或119，讓警消單位能及時提供援助，並協助民眾平安度過任何突發事件。此次防空演習不僅是一次大規模的防災訓練，也讓市民進一步了解防空避難的重要性，並強化社區的應急救援能力。