老婦街頭跌倒頭部擦傷　武陵警即時援助

▲武陵警即時援助跌倒老婦。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局武陵派出所警員吳文彥，於9日上午8時15分執行巡邏勤務時，行經鹿野鄉永嶺路段，發現對向人行道旁一名徒步老婦人突感身體不適、重心不穩倒地，吳員見狀立即下車察看，展現高度同理心與快速應變的專業態度。

吳員上前關心後發現，老婦意識微弱、額頭擦傷，疑似因身體不適導致跌倒。他隨即通報消防單位派遣救護車到場，並協助聯繫家屬。救護人員抵達後進行初步處置與包紮，所幸傷勢輕微，無需送醫觀察，老婦在家屬陪同下返家休息。

根據現場醫護人員初步研判，該起事件疑為低血糖導致暈眩所引起。幸好警方即時發現並通報，使老婦人及時獲得妥善協助，未釀成更嚴重後果。

老婦家屬對吳員及救護人員的即刻應對與細心照顧深表感激，數度致謝，並對吳員貼心專業的服務表達高度肯定。吳員也提醒家屬，長者外出時應多加注意身體狀況，特別是在天氣炎熱或空腹情況下，易發生血糖過低或中暑等狀況，建議由家人陪同並攜帶聯絡資訊，以利緊急聯繫與安全照護。

關山警察分局表示，警方除肩負治安維護與勤務執行任務外，也致力於提供民眾即時協助，守護社區安全。此次武陵派出所員警吳文彥的積極作為，是基層警力深耕社區、關懷民眾的最佳表現，堪為楷模。

警方同時呼籲，若民眾在公共場所發現有人身體不適或急需協助，請立即撥打110或119，讓警消能在第一時間提供援助，共同打造安全、溫暖的社區網絡。