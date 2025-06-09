警方暖心護送身心障礙男子購餐　彰顯為民服務精神

▲大武警暖心協助飢餓男子購餐。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

近日，台東縣大武警分局美和派出所的值勤員警，於深夜接到一名男子走入派出所求助的情形。該名男子神情憔悴，告訴員警自己肚子餓，並希望能找些食物來充饑。所長李志銘與警員羅宗政見狀後，立刻上前關心並提供協助。

經了解，該名陳姓男子患有身心障礙，平日由祖父母照顧，而其母親與兄弟姊妹則因工作原因長期居住在外地。當晚，他從照護機構回家後發現祖父母已入睡，無人照顧他，且未曾進食，因而感到極度飢餓，便決定前往派出所尋求幫助。

警員見男子情況不佳，立即提供了零食與礦泉水，以暫時解決其飢餓問題，並耐心安撫其情緒。在了解男子的需求後，員警隨即陪同他前往附近的便利商店，購買熱食並確保他得到足夠的食物。在購餐完成後，警員還主動護送他回到住所，確保他安全抵達家中。

當陳男回到家門前時，他頻頻向警方表達感謝，對於警方的即時協助與細心關懷表示深深的感激。警方的溫暖行動也讓陳男的家人感受到社會的關愛與支持。

大武警分局提醒，若家中有身心障礙或年長失智的親屬，應儘量避免讓他們單獨外出，並建議可為他們準備名牌或聯絡卡等可識別身份的配件，註明家屬的聯絡方式，以便警方或民眾能及時提供協助，並協助聯絡家人。警方強調，社會關懷無需分晝夜，多一分關懷，就能少一分遺憾。