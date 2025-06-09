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熱帶低壓最快明天形成　外圍雲系周四影響「全台水氣增」

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天大台北地區及中南部局部地區有36度高溫，各地以午後雷陣雨天氣為主，目前南海低氣壓有增強趨勢，預計明天形成熱帶性低氣壓，朝海南島往廣東前進，是否增強為首颱「蝴蝶」還要再觀察，但外圍雲系將於周四至周六影響台灣，屆時各地降雨將增加。

中央氣象署預報員張承傳表示，南海低氣壓預計明天增強為熱帶性低氣壓，路徑偏西北西朝海南島往廣東前進，外圍雲系將於周四至周六影響台灣，屆時水氣會增多。至於是否生成颱風，要看行經南海過程中，垂直風切強弱情形，若風切減弱其就有可能增強為颱風。

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張承傳指出，今天至周三仍為午後雷陣雨天氣，目前西半部地區及東半部山區午後對流旺盛，明、後天環境偏東風至東南風，西半部多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東半部及恆春半島有局部短暫雨，周三隨著水氣增加，東半部及恆春半島雨勢更明顯，降雨時間長，午後雷陣雨集中在中南部地區及北部山區。

他表示，周四至周六熱帶性低氣壓外圍雲系影響，各地降雨增加，周四、周五東半部及中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部午後雷陣雨更明顯，南部、東南部地區及其他山區要留意局部大雨。周六中南部及花東地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。

他指出，下周日至周一熱帶性低氣壓預計登陸大陸就逐漸減弱消散，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。

溫度方面，張承傳表示，明、後天偏東風到東南風，西半部背風沉降，大台北地區及中南部局部地區有36度高溫，周四中南部降雨增加，溫度稍降，北部仍有36度，預計周五整體溫度才會略降。

另外，他也說，周二、周三北海岸、恆春半島及馬祖有較強陣風，周四南部及東半部沿海有長浪出現，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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