3次保證加害者不會參加畢典　女學生家長喊話逢甲：別移轉焦點

▲遭指鬧事的家長不滿逢甲校方處置，呼籲校方不要將畢典取消的責任歸咎於家長，轉移性平會無作為的焦點。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市逢甲大學畢業典禮因為兩名學生性平風波，因校方處理不當，草草宣布結束，不論網友、家長、畢業生通通罵翻。女方家長今天透過文字發聲，強調事發後在醫院、社工通知，甚至在畢典前在性平會上，校方都承諾不會讓男方參加畢典，但當天男方當天開心在場合照，甚至跟女兒多次對上眼，令他傻眼「就是逢甲大學處理性平事件的方式」，呼籲校方不要將畢典取消的責任歸咎於家長，轉移性平會無作為的焦點。

女方家長表示，今年5月1日當日男同學於同學聚會後，當街違反女兒意志強制做了非分舉動，第一時間即已報警並送醫取證，學校教官也立即協助處理。

家長透露，抵達醫院與教官會合後當即詢問如何避免雙方在學校不會碰面，以及畢業典禮如何處理，所獲回應為「不會讓男同學參加畢典」；之後也接到社工的電話給予同樣的承諾；6月4日性平會時學校也給女兒相同答覆，即使覺得實務上尚未判決應不可行，但學校給予3次承諾，故全家以快樂的心情參加畢典。

但畢業典禮當日，家人得知男同學竟然在場，趕到現場時，只見女兒恐慌害怕的站在牆邊，男同學卻頭戴鴨舌帽開心的與同學打鬧嬉笑合照，「這就是逢甲大學處理性平事件的方式」，家長雖不滿，但自己仍保持理智詢問在場職位最高者是誰，後在助教引導下與機械系戴主任到會議室談話。

女方家長不滿校方處理方式，強調說明雙方家長全程並未見面，故無所謂當眾開撕，所有爭吵畫面都是宣布取消時其他家長不滿的爭吵，「我從未主張男同學未離開不能舉行畢業典禮，因此時女兒已極度恐慌，全家全程都在貴賓室安撫女兒情緒，只詢問為何學校承諾3次不會讓男同學參加畢典，結果該員卻是在場嬉鬧示威，無任何保護受害者及加害者的作為？」

家長砲轟，事件發生當下，學校機電系主任、助教、主任教官啟動無頭蒼蠅熱鍋螞蟻模式，打了無數電話聯絡無數人，跳針式詢問家長希望怎麼做？此時自己只是個全力保護女兒的父親，也許氣場強大但絕未開罵，只詢問學校處置作為為何？

家長也提到，期間主任教官居中協調，也提出對角坐或先後進場方式，但因與先前校方承諾差異過大，甚至有加害者男同學主張「他不能參加，我女兒也不能參加」的建議！最後校方應該是無法預判後續會發生什麼情況而取消畢典，並非他要求，呼籲校方不要將畢典取消的責任歸咎於家長，轉移性平會無作為的焦點。