警副分局長爽養小三！幫開店還月付15萬薪　翻臉後下場超慘

▲警分局副分局長被交往10年情婦檢舉婚外情遭拔官休職，情婦提告索討退夥金也落空。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北部1名劉姓警分局副分局長被自己情婦檢舉外遇10年並違法兼職，遭拔官調職並懲戒休職1年，情婦再告他索討開店退夥金與酬勞共265萬元，外加過戶1輛汽車給她，劉男抗辯遭情婦脅迫簽訂不平等契約，台北地院審理認定情婦利用劉男公職身分施壓，契約內容顯失公平，判情婦敗訴，可上訴。

劉男擔任警職30多年，從2014年起外遇1名張姓女子，前年（2023年）在台灣大學附近共同經營小吃店，劉男全額出資635萬元卻只佔50%股權，另一半由張女以「勞力」入股，張女擔任店長但不管盈虧，首年固定月領15萬元，每年調薪10%。

去年（2024年）劉男和張女決裂、向老婆招認姦情獲原諒，張女怒向警局檢舉劉男婚外情與兼職醜聞，劉男被查出至少曠職4天去顧店，還請分局1名女工友溜班去打工，警局考績委員會記他1大過調離主管職。

劉男還因違反《公務員懲戒法》被移送懲戒法院審理，劉認錯表示遭張女脅迫才簽字出錢開店，張女經營不善害他負債累累，妻子接手管店才打平盈虧。據悉，店面已歇業。

懲戒法院認定劉男身居高位卻曠職營商、違法犯紀，因劉已接近強制退休年齡，一、二審都判他休職1年。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

張女接著提告主張，合夥契約約定她可隨時退夥領250萬元，去年3月她和劉男理念不合、難以繼續共事，因此要求劉和掛名小吃店負責人的劉男三姊，依約付她退夥金與1個月欠付薪水15萬元，外加過戶1輛汽車。

劉男辯稱根本無意開店，張女以曝光2人婚外情為由逼他簽約出資，又以爆料他違法兼職為籌碼，逼他簽3張面額各100萬元本票，張女不用出錢開店、卻月領15萬元且每年須調升10%，更要求過戶車子抵扣不存在的加班費，他是受脅迫的。

法官從雙方的LINE對話紀錄，查明張女從2023年4月起，屢以房租、兒子扶養費、加班費為名向劉男要錢，劉男回稱「不再養妳兒子，他20歲了，不要動不動就拿派出所威脅我，我沒錢了，妳要怎樣，去吧，大家一起摧毀」。

結果張女不但逼劉男讓步同意用車子所有權扣錢，還嗆聲「歡迎你隨時摧毀」、「跟我玩摧毀，可以追加」、「你全身脫光我網路可以PO」、「讓全台看，這不要臉的大賤人，一起粉碎」、「不要臨陣脫逃，半年再拖沒誠意了！到派出所辦也可」等語。

劉男回覆「不敢了」、「不要鬧了」、「我要是有錢，早就給妳了」，張女揚言「你要來這套，我就把它交給媒體」、「等著瞧，我會讓你很爽」、「我就去派出所，公告我跟你所有照片，帶你全家來，好啦，敢做敢當，我打給你們局長，現在」。

劉男哀嘆「我虧錢已經很想死了，還要怎樣？妳才肯罷手」、「新年新希望，我想死」，張女才不管他「3張票明天給我寫好，車明天給我用好，3月前沒過戶我放火，」、「要死我的事也要處理好」、「要死去殯儀館」、「既然你如此不願意，那就公告天下」。

法官臚列雙方對話紀錄，顯示張女如遇劉男不順己意，慣以「摧毀」、「去死」等激烈言語、去派出所檢舉，通知分局長、向媒體爆料婚外情等事威逼劉男就範，劉男害怕家庭破裂、名譽受損與工作不保，精神狀態確受重大壓迫。

法官認為雙方雖由律師見證簽立合夥契約，但劉男已處於張女威逼的恐懼中，且契約規定劉全額出資卻僅佔一半股權，需負擔虧損但不得執行合夥事務、不得請求報酬，所謂「磋商」僅能接受張女單方面要求，內容顯失公平，可見劉男確屬受脅迫而簽約。

因劉男審理中已依《民法》第92條，表明撤銷和張女的不公平約定，雙方合夥契約自始無效，法官據此判決張女全部敗訴，可上訴。劉男另告張女涉恐嚇取財罪嫌，北院審理中。