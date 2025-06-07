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社會 社會焦點 保障人權

幫人妻打離婚官司「摟腰摸臀打包回家」　知名律師辯：非我主動

▲▼小狼狗1特色收服貴婦，出軌，外遇，配偶權。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲倪姓律師被委任離婚官司期間，和人妻搞外遇，被對方丈夫告上法院。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

一名人夫打離婚官司時，抓包妻子竟和她委任的律師亂搞，兩人不僅牽手、摟腰，妻子還在台北市建國橋下停車場對律師摸臀，並2度回律師家幽會。人夫憤而對兩人提告。隨後人夫和妻子離婚並達成和解，另向這名知名的倪姓律師求償2百萬。審理時，律師雖辯稱他被人妻牽手、摟腰，都非他主動，兩人並沒有超過朋友關係，不過新竹地院法官不採信，判律師侵害配偶權，應賠償25萬元，可上訴。

人夫主張，妻子小萱(化名)在2022年底、2023年初認識倪男，並在2023年間委任他打離婚和暫時保護令官司。倪男明知道小萱已婚有2個女兒，還在2024年2月12日白天，和小萱在大稻埕碼頭貨櫃市集牽手逛街，結束後兩人回到倪男住所，直到晚間倪男才將小萱送回住處。同年月17日，兩人又在台北市建國橋下停車場，有摟腰等親暱行為，隔月26日又發現倪男帶著小萱從住處走出家門，兩人牽著手互動親密，猶如男女朋友。

人夫認為，倪男未遵守律師倫理規範，與委任人保持適當界線，已嚴重損壞律師名譽，並侵害他配偶權，對他造成精神痛苦，向倪男求償2百萬元。

庭審時，倪男辯稱，他和小萱於2022年年初時，因親友介紹認識，但原本並沒有任何連繫。而小萱因丈夫的家暴行為，早就在2023年7月間帶著2個女兒離家，夫妻倆已不再聯絡，小萱更在同年11月對丈夫提出離婚訴訟，並向丈夫提告家暴和妨害自由，並聲請暫時保護令，所以才聯繫委任他當律師，兩人進而見面討論，並沒有逾越一般男女關係。

倪男說，小萱為了感謝他幫助她脫離苦海，大年初三約他到街邊攤商餐敘，小萱因習慣而牽他的手，並非他主動，後來17日在停車場的摟腰行為，也都在公開場所，且只是小萱在他身後約3秒期間，出手扶著他身後，也不是他主動的，更沒有逾越正常禮節，另人夫控訴他和小萱過夜，並沒有提出證據，反而是人夫對小萱家暴後，還長期監控她數個月，被他和小萱發覺後，他也退出小萱所有的訴訟案件，並未再和她見面。

不過法官認為，倪男12日在餐敘後和小萱一起逛街、散步，小萱用右手挽住倪男的手臂，以身體和頭緊靠倪男身體，並一起回到倪男住處後，兩人再手牽手外出，同日深夜倪男才開車將她載回住處，17日小萱又貼身站在倪男身後，將右手攬住倪男的腰，接著放在他臀部好一段時間，隔月26日兩人又從倪男住處走出，手牽手走在路上。

法官認為，倪男和小萱光這3天的相處，就被拍到牽手、摟腰、緊靠身體等親密肢體動作，且其中2天還共處在倪男住處，而即便小萱和丈夫的感情已有問題，婚姻期間仍不容第三者任意破壞，判定倪男侵害配偶權，審酌人夫在房地產建設公司擔任業務，和小萱已在2024年底離婚、倪男為律師事務所所長等情，判人夫應獲賠50萬，倪男須負擔賠償一半共25萬。可上訴。

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