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高級賭場藏身餐廳頂樓　長腿辣妹帶毛小孩來賭！30人被逮

▲▼鼓山賭場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲鼓山分局破獲賭場隱身餐廳頂樓，正妹賭客露長腿吸睛，還有人帶著毛小孩。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

鼓山分局今（8）日凌晨3時許持搜索票，破獲位一處隱藏於鼓山區龍德路某餐廳頂樓的職業賭場，當場查獲賭客及工作人員共30名，查扣現金14萬，警方發現賭場配備高級，除了有電動按摩椅和免費茶水外，還有多名正妹賭客露出長腿，帶著毛小孩來賭博，全案警詢後將林姓負責人等3名工作人員依賭博罪移送，27名賭客依違反社會秩序維護法依法裁處。

▲▼鼓山賭場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方接獲情資稱，深夜時段某餐廳卻仍有人車頻繁進出，經多日蒐證後，鼓山分局與保安警察大隊特勤中隊於8日凌晨3時展開攻堅行動，趁賭客賭得渾然忘我之際，攻堅破門。

▲▼鼓山賭場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方驚見現場除有電動麻將桌、撲克牌、天九牌等賭具，更配備高級電動按摩椅、免費酒水提供賭客休息使用，甚至有賭客攜帶自家毛小孩入場。

▲▼鼓山賭場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方當場逮捕32歲林姓負責人、20歲鄭姓把風男子、24歲郭姓賭場員工以及27名賭客，並查扣賭資14萬元、天九牌、押寶盒、骰子顆及撲克牌、麻將等賭具。

鼓山分局表示，賭博場所為治安隱患根源，對社會治安危害甚鉅。警方將持續加強查緝不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪據點，運用各項偵查手段與科技執法手法深入清查，以期有效淨化社會治安。

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