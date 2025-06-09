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台南罷綠失敗！謝龍介坦言「功虧一簣」致歉　連署書全數銷毀

▲立委謝龍介9日率市議員召開記者會，宣佈罷綠連署書全數銷毀，保護連署者個資。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委謝龍介9日率市議員召開記者會，宣佈罷綠連署書全數銷毀，保護連署者個資。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介9日召開記者會，針對台南罷免立委林俊憲、王定宇的二階連署未達法定門檻，公開向勇敢參與罷綠的市民致謝，並宣佈所有罷免連署書將「全部銷毀、不送中選會」，強調是為保護連署者個資，避免落入對手陣營手中。

謝龍介坦言連署作業「功虧一簣」，也為第一階段作業疏失向支持者道歉，願承擔責任、若有適任者將交棒主委一職。

謝龍介指出，雖然這次連署最終未能突破門檻，但在「寒蟬效應」籠罩下，仍有六成支持度，顯示民意對現狀有所不滿。他強調，國民黨市黨部將錄影銷毀所有連署書，以維護鄉親隱私與安全，「絕不讓賴清德團隊拿到台南鄉親個資！」至於未寄回連署書，是因成本過高無法負擔，請鄉親體諒。

▲立委謝龍介9日率市議員召開記者會，宣佈罷綠連署書全數銷毀，保護連署者個資。（記者林東良翻攝，下同）

國民黨台南市議會黨團書記長林燕祝與多名議員全程陪同，感性回顧罷免過程中，不畏日曬雨淋、在市場與夜市設攤連署的點滴。謝龍介也特別感謝所有議員投入行動，並喊話國民黨支持者持續堅定信念，「罷免失敗不代表民心冷卻，將用選票對抗民進黨政權」。

國民黨發言人蔡育輝則指出，此次連署未過關，與執政團隊司法追殺在野力量有關，許多支持者擔心簽署連署會被「查水錶」，寧可選擇沉默。他直言，賴清德政府若輕視此次罷免動能，未來將面對選票的怒火。

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