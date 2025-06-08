藍營罷免繳掛零成績　她喊：檢討不該落在賴苡任、李孝亮身上

▲發起罷免民進黨立委吳思瑤的民間團體「地動刪瑤」召集人賴苡任與備補領銜人詹嘉文、台北市議員林杏兒、台北市議員侯漢廷等人在台北市選委會前宣布送件失敗。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／台北報導

國民黨原本鎖定北市士林北投綠委吳思瑤、中正萬華綠委吳沛憶作為罷免對象，結果爆出抄寫黨員名冊、幽靈連署、偽造文書等爭議，最終繳出0比31的「掛零」成績單。對此，國民黨市議員游淑慧8日表示，大家都很難過和挫折，但還是要跟藍營青年賴苡任、李孝亮，還有曾經努力過的年輕人與志工說聲辛苦了，「這個時，又有檢討責任、互相指責的聲浪，但無論如何，究責不該究到他們身上」。

游淑慧表示，這幾個月，在「地動刪瑤」召集人賴苡任、罷免吳沛憶案領銜人李孝亮和很多志工辛苦拼連署又被司法約談時，每當看到他們，都會跟他們說一句辛苦了，加油。她說，面對罷綠成績掛零的成績單交出，雖然大家都很難過和挫折，但還是要跟賴苡任、李孝亮，還有所有曾經努力過的年輕人和志工們再次說聲：辛苦了，謝謝你們。

「我知道在這個時候，又有檢討責任、互相指責的聲浪，但無論如何，究責不該究到他們身上」。游淑慧表示，因為他們努力過了，過去很多人可能跟她一樣完全不認識他們，但相信這幾個月來，大家也跟她一樣因為看到他們的努力，而認識他們。

▼ 罷免吳沛憶案領銜人李孝亮前往台北市選委會送件，現場宣布連署件數未達法定門檻不成案。（圖／記者李毓康攝）



游淑慧表示，所以不管怎樣動嘴就要去檢討動手的人，黨內還是少一點這樣的文化比較好。她說，當時黨中央決定以罷制罷後，大家就有共同的責任和義務去推動，也該一起承擔最後的結果。不管怎樣，最後的責任和檢討不該落在最沒有資源、最叫不動人的年輕人身上。

游淑慧說，想想即便強大如民進黨，從黨主席賴清德、到黨內公職人員及各項資源，都要全力配合罷團去推動；而賴苡任和李孝亮他們有什麼呢？他們沒有資源、權力和人手，唯一靠的是信念、熱情和配合反罷行動。

游淑慧表示，國民黨這次面臨反罷和罷綠兩個戰場，幾乎全部的選區都被攪進去，不論是藍委反罷和罷綠制罷的區域，其實都面對各自個苦戰，基層沒有誰不努力。

她坦言，當然0比31的慘烈結局，一定有做錯的地方和該負責的人；但責任該是向上承擔，大家一起擔，而無需向下轉嫁。現在暫時也不是配合民進黨去互相指責罷綠失敗的原因；而是要趕快備戰下一階段，讓第三階段投票逆轉為31：0；讓31位藍委都順利反罷，讓惡罷全失利。