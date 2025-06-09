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沈伯洋父遭爆賺紅錢鐵證　公司竟以「中國台灣」向陸海關登記

▲▼國民黨議員凌濤召開「重磅揭露沈伯洋父中國經商資料，第五縱隊就在自家戶口名簿裡？」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲凌濤抓包沈伯洋父親賺紅錢鐵證。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前被爆，其父親沈土城長期擔任負責人的兆億公司與中國有生意往來，從中謀取經濟利益，民進黨發言人吳崢則辯解，「是中國廠商賺走了沈爸爸的錢，而不是沈伯洋爸爸賺紅錢。」國民黨桃園市議員凌濤今（9日）踢爆，中國海關總署（GACC）官方網站裡赫見沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，且竟然是以「中國台灣」向中國海關登記，「中國台灣」、「抗中保台」哪一個才是沈伯洋真心話？

凌濤指出，怎麼別人做生意就是搞統戰搞紅錢，沈伯洋父親沈土城做生意就是經商？台灣還有哪些民進黨的人沒有國安危機、沒有被淪陷的？沈伯洋說他父親是中南美洲貿易商，不是中國台商，沒有到中國賺人民幣，但今天國民黨就要揭露官方資料戳破沈伯洋謊言，國安單位也不用洗地了，這些都是公開資料，也是沈伯洋的標準，而不是其他中國媒體的標準。

凌濤強調，根據中國海關總署官方網站顯示，這是總管中國進出口相關的許可和註冊，為了向中國出口，企業需要向中國海關總署註冊並獲得編號，在這國際官方網站裡竟然赫見沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，進一步按下資料，更是直接抓到沈伯洋父親賺紅錢鐵證，沈伯洋父親以「中國台灣」向大陸申請許可，要進入中國市場大賺人民幣，是以「中國台灣」向中國海關登記。

凌濤諷刺，2022年有前綠委鄭運鵬的「中國鵬」到中國大陸做生意，導致民進黨九合一選舉大敗，現在又有「中國熊」、「紅孩兒」要去賺人民幣，是不是也可以裂解民進黨操弄意識形態搞的大罷免？而我國政府不抓共諜、不防堵像沈父的高風險涉「第五縱隊」，還在搞大罷免？國民黨始終支持兩岸合法合理的交流，但今天是戳破沈伯洋荒謬，自家賺紅錢，還有臉指責別人搞紅統，民眾早就看穿民進黨的雙標。
▲凌濤揭露沈伯洋父中國經商資料。（圖／國民黨提供）

▲凌濤揭露沈伯洋父中國經商資料。（圖／國民黨提供）

▲凌濤揭露沈伯洋父中國經商資料。（圖／國民黨提供）

▲凌濤揭露沈伯洋父中國經商資料。（圖／國民黨提供）

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