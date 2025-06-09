大讚妮妃雅！　LA同志遊行皇后：讓世界看見台灣「同婚成就」

▲第55屆洛杉磯同志大遊行（LA Pride）登場。（圖／翻攝Instagram＠lapride）



記者吳美依／綜合報導

2025年「洛杉磯同志遊行小姐」戴絲（Rainy Dayz）表示，由於變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）的宣傳，她知道台灣是亞洲第一個同婚合法化的國家，甚至以「讚！讚！讚！」（Kudos, kudos, kudos）恭喜台灣的成就。

第55屆洛杉磯同志大遊行（LA Pride）8日登場，全程路線將近2公里，並且吸引逾10萬人參與。只見滿街彩虹旗幟與喧鬧音樂，透過歡樂方式，為多元性別族群（LGBTQ）發聲。

▲妮妃雅讓世界看見台灣。（圖／記者蘇晟彥攝）



洛杉磯同志遊行小姐戴絲接受《中央社》採訪時，被問及是否知道台灣是亞洲第一個同婚合法化國家？她回應當然知道，因為來自台灣的變裝皇后妮妃雅經常宣傳，藉此提升台灣知名度。

戴絲坦言，在總統川普執政下，政治氛圍對同志較不友善，但這場遊行就是為了宣傳平等包容的理念，「同志遊行就是一種抗議，告訴世人我們是一體的，我們都是人類的一分子，每個人都有權愛人，成為想要成為的樣子」，並且強調在民主社會投票的重要性。

▲遊行路線約2公里，吸引近10萬人共襄盛舉。（圖／翻攝Instagram＠lapride）



台灣觀光署今年也組隊參加洛杉磯同志大遊行，並有將近50名志工參與，不僅花車裝飾著大大的「Taiwan」字樣，還有台灣黑熊、珍珠奶茶等台灣元素。

台僑社區選出的「台美小姐」黃韻容（Celine Huang）說，「台灣是一個開放、自由與尊重他人的國家，我們很高興在這裡分享這樣的能量與價值。」台美小姐彭憶婷（Maryanne Peng）表示，她為西門町有著一道彩虹馬路感到驕傲。