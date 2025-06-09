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洛杉磯衝突不斷！新華社記者遭催淚彈擊中　陸洛杉磯總領館發警示

記者魏有德／綜合報導

美國加州洛杉磯市中心聯邦執法機構門前發生的抗議者與國民警衛隊人員當地時間8日上午發生小規模衝突。過程中，示威民眾朝官方丟擲石塊、水瓶，警衛隊也採取強硬回擊，《新華社》記者在採訪衝突時，手臂上中了一記催淚彈，攝影記者則是腿部被橡膠子彈擊中，隨著抗議人數增加，警力也增加至約200多人，試圖以優勢人數控制場面。

▲美國軍警與抗議者在洛杉磯市區出現小規模衝突。（圖／翻攝新華社）

▲美國軍警與抗議者在洛杉磯市區出現小規模衝突。（圖／翻攝新華社，下同）

《新華社》報導，衝突中，國民警衛隊人員發射催淚彈和橡皮（橡膠，下同）子彈試圖驅散抗議人群，但抗議者人數越來越多，從最初數十人增加到200人以上。抗議者情緒激動，不斷高聲斥責國民警衛隊和警方。有抗議者向國民警衛隊人員投擲水瓶和石塊，還有人撿起催淚彈扔了回去。

▲美國軍警與抗議者在洛杉磯市區出現小規模衝突。（圖／翻攝新華社）

透過現場畫面可以發現，美國軍警聚集結陣，驅離抗議民眾，淡淡的催淚瓦斯煙霧彌漫各處，身著沙漠迷彩、手持盾牌的國民警衛隊則是按兵不動，在一旁掠陣待命。

新華社記者高方表示，第一批美軍部隊上午已抵達市區，抗議人群與美軍及當地警方已發生多次衝突，警方多次發射催淚彈用於驅散人群，現場情勢十分緊張。

▲美國軍警與抗議者在洛杉磯市區出現小規模衝突。（圖／翻攝新華社）

面對衝突形勢逐漸升溫，大陸駐洛杉磯總領館同日發出公告，提醒洛杉磯地區中國公民加強安全防範。公告稱，洛杉磯地區多地正持續開展執法行動，「當地中國公民應密切關注官方公告及媒體報導，切實提高安全意識，加強安全防範，遠離集會場所、人員聚集區域或治安不佳地區，避免夜間或單獨出行。」

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