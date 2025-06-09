洛杉磯暴動「今晚難熬」！川普派國民兵鎮壓　加州擬提告

▲ 川普下令部署國民兵應對抗議行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國洛杉磯因掃蕩移民行動掀起的示威抗議邁入第3天，民眾與國民警衛隊、移民及海關執法局（ICE）、國土安全部執法人員爆發衝突，傳出多起汽車縱火事件。官員憂心暴力升級，坦言今晚可能「很難熬」。加州當局則預告，可能對總統川普不顧州政府反對出兵提起訴訟。

綜合CNN、NBC等美媒，洛杉磯市中心至少5輛Waymo自動駕駛汽車遭塗鴉並點火燃燒，現場濃煙滾滾。洛杉磯警局（LAPD）在社群平台X說明，示威者在Arcadia街以北攔截車輛並縱火，警消正試圖挺進滅火，事件也促使警方無限期關閉洛杉磯街部分路段。Waymo公司則稱正與執法部門聯絡，在恢復安全以前不會在示威區域提供任何載客服務。

▲ Waymo自動駕駛車輛遭焚毀。（圖／路透）

這場抗議行動源自川普政府強硬移民政策及部署國民兵，加州副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis）8日晚間受訪指出，州政府可能對川普部署國民兵提起訴訟，「我認為我們明天很可能會看到一起訴訟，認定川普無權為了顯然由地方執法部門就能應對的400人抗議調派國民兵」。

加州州長紐森（Gavin Newsom）呼籲聯邦撤回國民兵，庫納拉基斯及洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也主張應由地方政府處理。巴斯透露，她曾與「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）溝通，試圖阻止川普派兵但未能成功，批評此舉帶來恐慌與混亂，根本無關公共安全，而是出於政治動機。

▲▼ 警車被破壞，當局呼籲示威群眾保持冷靜。（圖／路透）

警方內部消息人士透露，儘管官員呼籲示威群眾保持冷靜，執法部門仍準備加強人力部署，防範晚間可能發生的暴力事件。情報分析顯示，示威者情緒高漲，起因不僅掃蕩移民與國民兵進駐，還有所謂「專門鬧事者」煽動暴力。警方坦言，「這個夜晚可能很難熬」。

巴斯也向民眾喊話，「洛杉磯是一座移民城市，我們擁抱所有洛杉磯人，不論你來自哪裡、何時到來」，強調可以抗議與表達訴求，但不應使用暴力，「我們的城市正努力療傷與重建」，「現在最重要的是保持和平。」