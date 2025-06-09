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DJ變臥底？與妻潛伏俄羅斯7年　烏「蜘蛛網行動」主謀身份疑曝光

▲▼37歲的提摩菲伊耶（Artem Tymofieiev）被視為烏克蘭「蜘蛛網」無人機攻擊行動的核心人物，目前他和妻子葉卡蒂莉娜（Ekaterina Tymofieiev）行蹤成謎。（圖／翻攝自X）

▲37歲的提摩菲伊耶被視為烏克蘭「蜘蛛網」無人機攻擊行動的核心人物行。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯近日傳出軍方遭無人機重創，背後策劃者竟可能是一名原籍烏克蘭、後來歸化俄國的前DJ提摩菲伊耶（Artem Tymofieiev），目前他和妻子行蹤成謎，俄方懷疑兩人已被烏克蘭吸收並協助內部滲透，迅速成為俄羅斯全國通緝對象。

根據《中央社》報導，法國《巴黎人報》指出，37歲的提摩菲伊耶（Artem Tymofieiev）被視為烏克蘭「蜘蛛網」無人機攻擊行動的核心人物，目前他和妻子葉卡蒂莉娜（Ekaterina Tymofieiev）行蹤成謎，俄方懷疑兩人已被烏克蘭吸收並協助內部滲透，迅速成為俄羅斯全國通緝對象。

提摩菲伊耶照片在俄網上瘋傳，只見他蓄著山羊鬍、濃眉大眼，手臂刺青配戴太陽眼鏡，過去曾任DJ的他，於2016年與妻子結婚後搬至俄羅斯，並在2018年正式取得國籍。

外界震驚的是，提摩菲伊耶在2024年忽然登記為運輸業者，顯示這場震撼俄軍的奇襲計畫，可能早已悄悄展開。

根據俄方情報，代號「蜘蛛網」的無人機攻擊行動中，117架無人機從貨車一字排開飛出，直攻俄羅斯軍用機場，造成至少13架戰機受損。烏克蘭則宣稱多達41架飛機遭擊毀，堪稱俄軍空軍史上最大敗筆。

這起行動精密到近乎電影場景，從無人機走私、部署到起飛，俄方懷疑一定有內應協助。提摩菲伊耶被視為物流聯繫關鍵人物，他不僅是貨車的擁有者，還逐一致電每位司機，詳細交代車輛停靠地點。

數名遭俄拘留的司機一致供稱，原以為只是載運「建築用木頭結構」。但從拍攝畫面中可見，車輛開至空曠郊區後，車斗突然炸開，數十架無人機朝數百公尺外的軍事基地發動攻擊，俄軍措手不及，完全無預警反應。

▲▼烏軍將117架無人機事先藏於木製貨櫃中，運送至俄羅斯境內多個戰略目標周邊。（圖／翻攝自X）

▲▼烏軍將117架無人機事先藏於木製貨櫃中，運送至俄羅斯境內多個戰略目標周邊，襲擊多座空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭無人機襲擊俄羅斯多座空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

行動過後，提摩菲伊耶與葉卡蒂莉娜人間蒸發。報導指出，葉卡蒂莉娜擁有法律背景，曾就讀烏克蘭國立國防大學，還是一個支持烏軍的非政府組織負責人，甚至在2019年參選國防副部長；法媒推測，烏克蘭情報單位可能先鎖定她，再透過她接觸提摩菲伊耶。

提摩菲伊耶的祖母接受《俄羅斯新聞社》訪問時表示，媒體與調查人員近日頻繁登門打擾，她無奈喊話，「大家都在問，但你們是警察嗎？我不想跟任何人說話，因為我們一無所知。」

雖然俄方聲稱已逮捕嫌疑人，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）卻強調，涉案成員早在攻擊前夕就已安全離開俄羅斯。

法媒更透露，提摩菲伊耶的社群媒體頁面充斥著對烏克蘭親俄、反歐立場前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）抱有敵意的貼文；他本人很可能也參與過2014年推翻亞努科維奇的尊嚴革命。

儘管俄羅斯官方希望壓下風波，東部烏斯季庫特市（Ust-Kut）當局一度公開提摩菲伊耶的通緝訊息，卻在短短兩小時後火速刪除。不過消息早已瘋傳，這名「內鬼」如今已成為全球矚目的焦點。

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