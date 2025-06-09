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屏東春日鄉102歲婦過世喪葬費壓力大　枋寮警伸援手

▲枋寮警分局員警募款捐款助人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局員警募款捐款助人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東春日鄉102歲婦人過世，面臨沈重喪葬費用壓力，枋寮警分局員警得知自掏腰包並發動捐款9萬零400元，冀望幫助她家暫度難關。

▲枋寮警分局員警募款捐款助人。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，日前透過屏東縣議會議員周陳曉玟及民間友人尤秀卿得知，春日鄉有一窮苦家庭，蔡姓曾祖母(102歲)日前因心臟衰竭離世。

經警方了解，蔡員一家十分窮苦，為照顧高齡母親，女兒無法外出工作，平時經濟來源僅依賴農保津貼勉強維持生計，孫子因工作受傷開刀無法工作，一家人領有清寒證明，如今需面對龐大喪葬費用更是壓得喘不過氣來，生活難以維計。

藍所長聽聞後自掏腰包及協調民間友人戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、黃慶春、吳金泉、陳清祥、江宏偉、許順彰、夏苡明、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、蘇財福、鄭延成、郭素香、鄭繼宸、鄭欣榮、方光榮、莊雅斐、方思云、方玟棋、黃大洲、吳倧纑、詹光榮、張榮欽及大庄巡守隊等人捐助新臺幣3萬元整、民間善心團體楊雅量、楊有力、蔡宗諺、陳誼璟、陳柏宏、潘睿點、楊貴荃、楊翔棕、楊博閎等人捐助新臺幣1萬7000元、卿友慈善會捐助新臺幣4萬3400元，共計新臺幣9萬零400元，盼微薄之捐助可以暫緩生活所需經費，幫助蔡員一家度過眼前難關。

分局長盧恒隆肯定藍清輝所長帶領所內同仁對弱勢家庭主動伸出援手，警察不僅是治安的守護者，也是社會關懷的第一線，期望能與民間善心人士共同幫助更多弱勢家庭，將愛傳播到社會每個角落。

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