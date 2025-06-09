最佳守門員！廉政署領航政風共築國安防線　辦理「政風人員維護業務專精研習」

▲法務部鄭銘謙部長致詞。

圖、文／警政署提供

為強化政風人員專業能力及國安意識，法務部廉政署規劃辦理北、中、南區一系列維護專精研習，於6/6首開「114年度政風人員維護業務專精研習」北區場次，分別邀集北區機關政風處長、高階主管及各層級承辦同仁共同參加。

法務部鄭銘謙部長致詞時表示，深知廉政團隊肩負守護機關安全及公務機密維護之重要使命，需規劃辦理「政風人員維護業務專精研習」，引領同仁與時俱進，充實維護新知，面對當前嚴峻的國安情勢，鄭部長期許應持續強化政風人員認知教育訓練及宣導，才更能靈活協助機關應對多樣化的威脅與挑戰。

賴總統於今年3月13日主持國安高層會議會後記者會，宣示五大國安統戰威脅及十七項因應策略，籲請國人團結抵抗分化，各政府部門依其職掌檢討強化防制措施，廉政署秉持機關安全及公務機密維護之職責，隨即盤點並提出因應措施。

針對資安、國安及全社會防衛韌性等議題，分別邀請華碩電腦集團(台灣資安主管聯盟創辦人及會長)金慶柏資安長，分享「資安即國安 AI浪潮下 公私協力的民間資安實務經驗」；國防大學戰爭學院前上校主任教官陳永全評核委員介紹「2025城鎮韌性演習主軸與執行重點」；臺灣臺北地方法院（國安及軍事專庭）許凱傑法官分析「法律戰新思維與公務機密維護」。

▲法務部廉政署規劃辦理北、中、南區一系列維護專精研習。

廉政署馮成署長期許所有政風同仁秉持高度的使命感與責任感，藉由此次研習之系統化課程與實務經驗交流的機會，不僅可達到提升自我、強化體系、整合資源之目的，更可將所學知識化為具體行動，在機關內發揮維護工作的專業度，同時展現政風人員守護機關安全的韌性與決心，進一步強化政風機構在國家安全防護網中的關鍵角色，大家攜手努力，傾注政風人員的每一分力量，由廉政署領航政風團隊成為機關安定的最佳守門員，築起守護國家安全的堅實防線。