火爆！黃國昌不滿虐童無法處死　咆哮法務部遲不修法、無視民意

記者鄭佩玟／台北報導

立法院司法法制委員會今（4日）針對「法官如何判死（死刑量刑準則）」邀請法務部部長等人備詢。民眾黨立委黃國昌質詢法務部長鄭銘謙，關於剴剴案引起的風波，逾13民眾在公共政策平台提案要求提高虐童刑責，法務部第一時間卻說不予採納，現在仍不採納嗎？鄭銘謙表示，將開研修會，廣納各界意見，讓黃國昌爆氣，政府遲遲不修法，法務部「講很久了」，卻至今交不出版本，「鄭銘謙不要浪費我時間！」

▲黃國昌質詢法務部長鄭銘謙場面火爆。（圖／立法院頻道）

黃國昌指出，剴剴案引爆民怨，不只引發非營利組織與家長齊聚地院門口怒吼，更有逾13萬人上政策平台連署修法。民眾要求廢除憲判字第8號關於死刑「一致決」的規定，但法務部第一時間竟直接勾選「不予採納」，根本無視人民憤怒。

鄭銘謙回應，雖有勾選不採納，但內文已提及將廣納社會意見，目前已召開刑法研修會議，會儘速提出修法版本。黃國昌繼續追問，「立法院今天就要修法，要不要等你們？版本在哪？」鄭則重申明天將開研修會議。黃國昌對此爆氣，「講這話講很久了，大家聽不下去，版本在哪裡？你還在打官腔？」鄭銘謙則強調自己沒有打官腔，黃國昌繼續飆罵，「把東西交出來！」要求鄭銘謙會後開記者會向全民交代，「不要浪費我時間！」

黃國昌質詢司法院副祕書長王梅英時說，剴剴的網路爸媽向他陳請提出，廢除113年憲判字第8號判決死刑一致決。針對人民發出怒吼，要求廢除判決死刑一致決，憲法法庭說判死刑一定要一致決，請王秘書長告訴大家該怎麼做？台灣人民有權力知道，面對這種自己擴權的大法官，人民怎麼辦，還是沒辦法，大法官說了算，立法院乖乖聽話，司法院也沒有任何手段可以做？王梅英回應，此案涉及我國憲政各機關職權，司法院尊重大法官的判決，有關大法官做的憲判字第8號判決死刑一致決，依照我國釋字185、645解釋是有一定的效力。

黃國昌再說，這不是一兩個人，是一群憤怒的爸媽訴求，廢除憲判字第8號判決死刑一致決，拜託司法院回應這些憤怒人民該怎辦？難道回家抱著棉被哭嗎？人民無法接受憲法何時給大法官這麼大權利，手伸的這麼深；全世界有哪一個國家要求各審級判死須一致決？大家看不懂，現在大法官說怎樣，立法院拿他們沒皮條，憤怒爸媽拿大法官沒皮條，大法官是以為他們是憲政體制的太上皇。」

針對剴剴網路爸媽的訴求，黃國昌說，所有參與憲判字第8號判決的大法官，希望能夠發揮憲法守護者精神，告訴剴剴網路爸媽「你們能怎麼辦，你們能拿我們怎麼辦？」