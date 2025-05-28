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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

法務部偕同專家進行更保113年度業務績效評鑑　提出建議升級效能

▲▼法務部偕同專家進行更保113年度業務績效評鑑。更保董事長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

法務部偕同專家進行更保113年度業務績效評鑑。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

法務部於今年4月底於本部大樓1樓會議室，針對臺灣更生保護會進行「113年度業務績效評鑑會議」，會中除法務部保護司司長洪信旭、簡任視察歐惠婷以外，還有東吳大學副教授梁慧雯、文化大學助理教授賴宏昇等專家蒞臨。專家也提出建議，希望未來能夠更提升更保效能，加強復歸社會的成果。

本次評鑑會議由台灣高等檢察署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝首先致詞，他感謝各界支持與指導，使更保榮獲「臺灣企業永續獎-社會共融領袖獎」、宜蘭分會獲頒「全國反毒有功人士團體」及「強化社會安全網績優人員及團體」等殊榮，展現社會對更生保護工作的肯定。

張斗輝更指出，為落實行政院新世代反毒策略行動綱領及法務部溫暖有感的柔性司法政策，更保擴編個案管理師人力，提前入監輔導，強化信任與服務品質，降低再犯與失聯率。今年1月舉辦「溫暖有感 以愛復歸」成果展暨年貨大街活動，獲行政院院長卓榮泰肯定，並增進社會對更生保護工作的認同。此外，更保盤點開發115筆土地與415戶房產，作為未來發展基礎，並強化與地檢署觀護單位合作，推動更生人優先轉介，持續提升服務效能。

本次評鑑中，梁慧雯建議更保應關注社會安全網案件負荷與個管人力流動，強化留任與年輕世代投入。她倡議與大專校院合作，導入學術研究與實務督導，發展具系統與成效的復歸方案。另外賴宏昇也肯定更保改革動能與滾動式制度調整，建議總會除配合法務部規劃外，可另訂年度發展重點，鼓勵分會創新家庭支持服務，統一開案評估表與紀錄工具，並強化橫向學習與經驗交流，如新北分會沐昂心理諮商所BSR量表應用、彰化分會開案紀錄表個摘及隱私保護措施等，都值得彼此交流。

另外洪信旭指出，志工年齡結構偏高，應積極補充新血與強化世代交替，確保組織永續發展。歐惠婷則表示，去年評核建議多已落實，特別是安置處所消防安全，籲請各分會持續督導委辦單位；惟部分報表，請更保強化時效掌握度；更生輔導員年齡偏高議題，應推動年輕進用與世代磨合機制。

▼更保董事長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼法務部偕同專家進行更保113年度業務績效評鑑。更保董事長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

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