6月第一週　國人「被騙走20億多」！詐騙手法前3名曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡文淵翻攝）
記者鄺郁庭／綜合報導
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（6月1日至6月7日）的詐騙案件受理數共3744件，財產損失金額超過20億元。《ETtoday新聞雲》根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名，請民眾多加注意。
根據統計，最新一周（6月1日至6月7日）的財產損失金額共達20億3892.7萬元，詐騙案件受理數則有3744件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高的日期是6月4日，達4億2453.6萬元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為6月5日，當日有623件。
|日期
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|6月1日
|333
|8,339 萬
|6月2日
|545
|3億 5,127.2 萬
|6月3日
|549
|2億 7,139.8 萬
|6月4日
|557
|4億 2,453.6 萬
|6月5日
|623
|3億 2,567.3 萬
|6月6日
|612
|2億 8,379.8 萬
|6月7日
|525
|3億 8,886 萬
|總計
|3,744
|20億 3,892.7 萬
另外，詐騙手法有不少，若按照案件受理數來排序，最新一周的前3名依序為假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙、網路購物詐騙。假投資詐騙有784件，財產損失金額1億8930萬8000元；假交友（投資詐財）詐騙有326件，財產損失金額4億5619萬9000元；網路購物詐騙有427件，財產損失金額2272萬7000元。
|排名
|詐騙類型
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|1
|假投資詐騙
|784
|1億 8,930.8 萬
|2
|假交友(投資詐財)詐騙
|326
|4億 5,619.9 萬
|3
|網路購物詐騙
|427
|2,272.7 萬
針對詐騙手法第一名的「假投資詐騙」，「165打詐儀錶板」提醒，詐騙者常會透過「飆股投資」等快速獲利廣告，吸引受害者聯繫；再來就會透過APP、假名人、助理等引人進假群組；然後他們會引導受害者小額充值，並快速顯示虛假的數字，鼓勵追加資金；最後，待受害者追加，則會發現自己遭退群、帳號消失，錢已討不回，因此民眾一定要提高警覺心。
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