6月第一週　國人「被騙走20億多」！詐騙手法前3名曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（6月1日至6月7日）的詐騙案件受理數共3744件，財產損失金額超過20億元。《ETtoday新聞雲》根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名，請民眾多加注意。

根據統計，最新一周（6月1日至6月7日）的財產損失金額共達20億3892.7萬元，詐騙案件受理數則有3744件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高的日期是6月4日，達4億2453.6萬元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為6月5日，當日有623件。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 6月1日 333 8,339 萬 6月2日 545 3億 5,127.2 萬 6月3日 549 2億 7,139.8 萬 6月4日 557 4億 2,453.6 萬 6月5日 623 3億 2,567.3 萬 6月6日 612 2億 8,379.8 萬 6月7日 525 3億 8,886 萬 總計 3,744 20億 3,892.7 萬

另外，詐騙手法有不少，若按照案件受理數來排序，最新一周的前3名依序為假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙、網路購物詐騙。假投資詐騙有784件，財產損失金額1億8930萬8000元；假交友（投資詐財）詐騙有326件，財產損失金額4億5619萬9000元；網路購物詐騙有427件，財產損失金額2272萬7000元。

排名 詐騙類型 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 1 假投資詐騙 784 1億 8,930.8 萬 2 假交友(投資詐財)詐騙 326 4億 5,619.9 萬 3 網路購物詐騙 427 2,272.7 萬

針對詐騙手法第一名的「假投資詐騙」，「165打詐儀錶板」提醒，詐騙者常會透過「飆股投資」等快速獲利廣告，吸引受害者聯繫；再來就會透過APP、假名人、助理等引人進假群組；然後他們會引導受害者小額充值，並快速顯示虛假的數字，鼓勵追加資金；最後，待受害者追加，則會發現自己遭退群、帳號消失，錢已討不回，因此民眾一定要提高警覺心。