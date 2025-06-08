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加薩難民領物資「又遭以軍射殺」！裝甲車掃射平民　6死多傷

▲▼巴勒斯坦加薩一個物資分發援助點，民眾領取物資時遭以色列軍隊攻擊。（圖／路透）

▲以軍內一周內多次射殺位於物資領取點附近的加薩平民。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

以巴衝突持續升溫，巴勒斯坦加薩地區的民防單位7日指出，以色列軍隊對平民發動攻擊，導致36人死亡，其中6人是當天早上群聚在美國支援的物資分配中心前想要領取救援物資的民眾。對此，以軍則聲稱，是因為這些民眾「接近軍隊、對以軍構成威脅」。

根據《法新社》報導，巴勒斯坦民防單位的發言人指出，7日上午7時，有6人在距離拉法一處物資分配中心約1公里的地方，遭到以軍開火射殺身亡，而這些無辜平民都只是想要領取救援物資，此外還有多人受傷。

目擊者薩米爾・阿布・哈迪德（Samir Abu Hadid）表示，當時現場至少聚集上千人，有一些人試圖接近物資分發點，以軍裝甲車隨即對空開火，接著轉向群眾直接射擊，場面瞬間陷入混亂。

這間物資分配中心由「加薩人道基金會」（GHF）負責營運，加薩人道基金會是由美國支持、以色列認可的組織。然而3日凌晨有27名巴勒斯坦人在此等候領取物資時，遭以軍射殺，造成至少27人死亡、逾90人受傷。隨後加薩人道基金會緊急宣布暫時停止運作。

加薩人道基金會聲明指出，7日當天因收到來自哈瑪斯的「直接威脅」，因此也未進行物資發放，更沒有讓志工進入現場工作。儘管如此，事發當天還是有民眾聚集在此想要領取物資，怎知卻遭到以軍槍殺。

以軍方面則表示，他們只是對這些「接近軍隊、對其構成威脅」的民眾實施了「警告性射擊」。但根據巴勒斯坦的說法，當時民眾只是為了領取援助物資而聚集，根本沒有任何武裝或挑釁行為。

根據加薩地區衛生單位統計，自戰爭爆發以來，累計已有5萬4772人死亡，其中大部分是手無寸鐵的平民。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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