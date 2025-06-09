別亂取英文名！「這11個名字」被美國法院認定違法

▲想取英文名字，務必避開11個名字，因為這都是經過法院認證違法。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣人出生取名字或長大想改名字，通常沒有太大限制，而美國在命名方面也給人民高度自由，不過，有11個名字卻已經遭到法院判決違法，明文禁止父母以此為子女命名，包括耶穌基督、聖誕老人和女王等英文都不能當作正常人名字。

根據美媒《NBC》、《U.S. Birth Certificates》報導，美國政府給人民的命名自由算是極高，但截至目前有11個名字被法院認證違法，分別有Adolf Hitler（獨裁者希特勒）、Santa Claus（聖誕老公公）、King（國王）、Queen（女王）、Jesus Christ（耶穌基督）、Majesty（陛下）、III（三世）、＠（符號小老鼠）、1069（純數字）、Nutella（巧克力醬的品牌名稱）、Messiah（救世主）。

一般民眾在取英文名字時，必須避開這11個名字，否則會為自己或小孩惹上麻煩。有這方面的專家建議，取英文名字時應避免使用過於罕見的名字，尤其是為自己的小孩，恐怕對小孩產生困擾；在美國的民眾若對父母取的名字有意見，成年後可以自行去改名。

據悉，商業大亨馬斯克（Elon Musk）的第一個小孩，在變性後把原名Xavier Alexander Musk改成Vivian Jenna Wilson，不僅將原本偏男性化的Xavier改為女性化的Vivian，還將父親馬斯克的姓註銷，改從母親的姓威爾森（Wilson）。

除了違法的英文名字，在國外若把英文名字取得太甜，像是「Honey、Sweetie、Candy、Sugar、Baby」等，都容易被誤會是特殊行業女性的藝名，因此普遍建議女性取英文名字避開這些字，否則引發其他聯想。

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