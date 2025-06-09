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花生「1部位」能抗老化！醫曝一堆人吃錯：把最營養的丟掉

▲花生。（示意圖／Pexels）

▲最新研究發現，烘烤後的花生連皮吃，延緩老化效果更好。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

帶殼烘烤花生香氣四溢，撒點鹽巴就是涮嘴零食！但吃花生時習慣剝紅皮嗎？小心別再做錯，紅皮其實是「長壽關鍵」。最新研究發現，紅皮富含強大抗氧化成分，有助延緩細胞老化、守住青春密碼。基因醫師張家銘也提醒，很多人吃法錯誤，反而把最營養的部分丟掉。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師分享，西班牙巴塞隆納研究團隊近日揭示，帶皮烘烤花生可顯著延長細胞端粒長度。端粒是細胞染色體末端的「時間膠囊」，每次細胞分裂時會逐漸縮短，縮得越快，老化速度越快。若能延緩端粒縮短，細胞就能維持年輕狀態。

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這項研究針對58位18至33歲年輕人進行6個月試驗，結果發現，每天吃25克帶皮烘烤花生，其端粒長度平均增加0.53單位，比單吃花生醬組效果明顯更佳，展現驚人年輕化潛力。

張家銘進一步指出，花生紅皮正是保健力核心，內含m-香豆酸、白藜蘆醇、多酚類等天然抗氧化物，能清除自由基、減少DNA損傷、減緩端粒縮短。相反地，若加工成花生醬，過程會破壞大量活性成分及纖維，難以發揮相同抗老效果。

烘烤帶皮花生則能完整保留營養與口感，邊吃邊抗老、守住青春，張家銘建議，每日攝取約25克帶皮烘烤花生（約一小把），就能達到細胞年輕化效果。但要留意，花生屬高熱量食材，別無節制狂嗑，建議搭配正餐或作為健康點心即可。

簡易吃法推薦：

早餐加進燕麥粥、優格

下午茶當點心

晚餐搭配沙拉、便當、湯品

選購時，記得挑選「無調味、非油炸、帶皮」版本，效果最佳。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師分享，每日攝取約25克帶皮烘烤花生，就能達到細胞年輕化效果。（圖／翻攝自臉書）

▲台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師分享，每日攝取約25克帶皮烘烤花生，就能達到細胞年輕化效果。（圖／翻攝自臉書）

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