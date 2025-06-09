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露營場合法化意願低　觀光署放寬90%營地可「無痕露營」

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲ 全台合法露營場僅161家，由於營地開發範圍不能超過全區面積10%，導致合法化意願低。（示意圖／記者李陳信得攝）

記者周湘芸／台北報導

全台非法露營場占約9成，觀光署2022年開放1公頃以下農牧或林業用地合法設立露營場，但營地開發範圍不能超過全區面積10%，業者考量經濟效益低，不願合法化。交通部觀光署近日再修正「露營場管理要點」，放寬剩餘90%營地可作「無痕露營」，讓旅客從事臨時搭帳活動，即起上路。

觀光署2022年7月發布「露營場管理要點」，輔導業者合法化，但截至今年6月2日，合法露營場僅161家，非法仍有1706家，另有38家位於環境敏感區，非法營地占整體約9成，其中，南投縣及苗栗縣都有超過400處，新竹縣也有265處，桃園市122處，位處環境敏感區則以南投縣12處最多。

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根據觀光署統計，截至目前共有784家業者申請第一階段合法化，僅273家通過，通過率僅34.8%，另僅有54家申請第二階段合法化，僅39家通過。

觀光署近日修正「露營場管理要點」，重新定義露營設施，將「從事露營所需之營位設施、衛生設施及管理室等設施」新增「活動」二字，修正為「從事露營活動所需之營位設施、衛生設施及管理室等設施」。

觀光署說明，過去規範營地開發範圍僅10%可作為營位設施、衛生設施及管理室使用，帳篷大約僅能搭14帳，對業者來說不具經濟效益，因此不願意申請合法化，此次重新定義露營設施，等同放寬剩餘的90%空間可作為「無痕露營」，像是在不涉及開挖整地、不影響原先地形地貌、原先農業使用情況下，由旅客自行帶帳篷來臨時搭帳等活動。

觀光署表示，放寬後業者就可以在10%用地範圍內搭固定帳篷、鋪碎石等，剩餘90%提供民眾自行租帳篷扎營。至於近年興盛的露營車則是歸類於固定的營位設施，納在10%範圍內，若要永久性放置仍需納管。

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