　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

受理92案僅通過1件　推動露營場合法化！花蓮核發首張登記證

▲▼花蓮今年2月正式核發露營場設置登記證，成為花蓮首家完成合法設置登記程序的民間露營場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮今年2月正式核發露營場設置登記證，「山民治97漫活營地」成為首家完成合法設置登記程序的民間露營場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於今年2月正式核發露營場設置登記予位於秀林鄉的「山民治97漫活營地」，成為花蓮首家完成合法設置登記程序的民間露營場。「山民治97漫活營地」位於都市土地住宅區，本案之設置經縣府建設、原民、觀光處及本縣消防、環保局等多個單位共同會審，能成功核准實為申請人及各審查單位共同努力的成果。

縣長徐榛蔚表示，花蓮除了有許多優質營地，能享受野營的樂趣外，也有舒適療癒的搭棚露營和露營車，只要帶著一卡行李，旅人也能輕鬆體驗露營，一起徜徉在花蓮的好山好水中，享受被大自然簇擁的美好時光，深入花蓮旅遊生活。

余明勲處長表示，中央於111年7月修法開放非都市土地1公頃以下之農牧及林業用地得以在低度開發的前提下，有條件容許設置露營設施；縣府為輔導民眾順利取得合法露營場經營許可，於112年8月起接連於北區(新城)、中區(光復)、南區(玉里)辦理3場法規說明會，累計超過140人響應參加，並提供電話專線、縣府單一窗口及官方網站專區等服務，建立多元諮詢管道，希望花蓮成為全台最適合、最友善、最親近大自然的露營聖地。

▲▼花蓮今年2月正式核發露營場設置登記證，成為花蓮首家完成合法設置登記程序的民間露營場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府表示，將持續輔導個案推動，個別露營場設置涉及都市計畫法、區域計畫法、國家公園法、建築法、水土保持法、山坡地保育利用條例及其他環境保護、消防安全、衛生管理等相關法令，遇到的困難雖很多，但縣府有信心將逐一解決，建立共識之審查標準及流程。

首例合法露營場位於都市土地，仍需注意合法化程序分為二個階段，申請人於取得第一階段土地使用許可後，應依核准計畫書內容興建相關露營設施，並於取得水保完工證明及建築物使用執照等文件後，才能續辦第二階段的露營場設置登記。

截至目前為止，縣府累計受理92件申請案，已有48件通過第一階段土地容許使用，縣府將持續輔導第一階段之業者續申請第二階段成為合法露營場，並輔導既有及欲新設之業者依規提出申請。

花蓮風景百花齊放，處處都是美好的人文景致，縣府期望與業者共同努力，打造出花蓮安全、舒適的露營環境，成為首屈一指的露營勝地，進一步促進花蓮之觀光產業。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美財長喊「骯髒15國」爆台灣入列　陸行之：阿斗產業受衝擊
金秀賢代言再-1！　Jo Malone宣布不再續約
直擊／南港LaLaport樓層曝光！
輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！　公開直球對決
金秀賢還是要來台！韓網傻眼反應曝光　台灣恐成首露面行程
KID野人火鍋再收1間！　全台剩2家
糧食耗盡！奇萊東稜山難1死16人受困　直升機救援送8人下山
80億貴婦女星換保母「離職前查行李」　走了還叫回打掃…對話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國道1號北向304.5公里台南麻豆路段　小客車輾壓鐵條受損

受理92案僅通過1件　推動露營場合法化！花蓮核發首張登記證

墾丁春天音樂季3／4登場　恆春警反毒也打詐…藝人「黑面」助陣

用路人3種穿越馬路NG行為　東港警24日起大取締

耕耘、傳承一甲子　「佳里佛天宮吉安堂八家將」喜迎文資授證

全國首創大客車駕駛「受訓即就業」見成效　桃園司機荒獲改善

獅子會300 B3區捐贈433萬　助楠西受強震居民重建家園

上任2年餘縣庫還債達60億　許淑華：明年可還清30億躍無負債縣市

損失是一般詐騙的11倍！不動產詐騙手法翻新　桃園跨局處合作防詐

「挺猿彩繪列車」3／24首航　桃捷邀球迷和樂天女孩一起搭乘

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

國道1號北向304.5公里台南麻豆路段　小客車輾壓鐵條受損

受理92案僅通過1件　推動露營場合法化！花蓮核發首張登記證

墾丁春天音樂季3／4登場　恆春警反毒也打詐…藝人「黑面」助陣

用路人3種穿越馬路NG行為　東港警24日起大取締

耕耘、傳承一甲子　「佳里佛天宮吉安堂八家將」喜迎文資授證

全國首創大客車駕駛「受訓即就業」見成效　桃園司機荒獲改善

獅子會300 B3區捐贈433萬　助楠西受強震居民重建家園

上任2年餘縣庫還債達60億　許淑華：明年可還清30億躍無負債縣市

損失是一般詐騙的11倍！不動產詐騙手法翻新　桃園跨局處合作防詐

「挺猿彩繪列車」3／24首航　桃捷邀球迷和樂天女孩一起搭乘

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

75萬！Vespa 946 Snake蛇年特仕版實車亮相　絕美設計台灣僅7輛

切好蒜頭加爆免費！宜蘭20年手工水餃　皮Q厚實高麗菜餡甜脆汁多

迪士尼真人版《白雪公主》3月20日夢幻登場　重塑經典童話新風貌

郵政Visa金融卡綁定Samsung Pay超方便！消費滿額再抽S25+三星旗艦新機

新青安違規8行庫揪逾2100戶　追回2700萬

藍營聲援剴剴案　民進黨團轟：先包庇、再消費、還造謠

少棒教練是色魔！7年性侵猥褻41童　中市府：協助求償及國賠

啦啦隊女神安芝儇震驚金秀賢緋聞　擔心部分內容可能是犯罪

等了6年！《新西遊記》守約　圭賢等3人飛肯亞「陪長頸鹿吃飯」

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺：技術熟練

地方熱門新聞

涮樂和牛羅東店疑爆食物中毒　15客上吐下瀉

檢舉交通違規4熱點+前5項出爐 3項違規不記點

南投縣長許淑華：明年可還清30億躍無負債縣市

「佳里佛天宮吉安堂八家將」喜迎文資授證

大客車駕駛受訓即就業　桃園司機荒獲改善

「挺猿彩繪列車」3/24首航　桃捷邀球迷搭乘

嘉中普通班繁星錄取台大、政大等知名大學

不動產詐騙手法翻新　桃園跨局處合作防詐

獅子會300 B3區捐433萬　助楠西受強震居民

即／高雄機車相撞！23歲騎士命危

配合排水箱涵改建台南市10行政區25日起停水、降壓供水30小時

用路人3種過馬路NG行為　東港警大執法

校長被點名抖音喊愛中國　他親曝原因

安親班老師以肉身擋車讓幼兒過馬路網友問為何不走斑馬線

更多熱門

相關新聞

全台不合法露營區仍有1761處　觀光署：735家業者提申請登記

全台不合法露營區仍有1761處　觀光署：735家業者提申請登記

目前全台仍有1761處不合法露營區，合法露營區僅154處，違法露營區為合法的11倍，觀光署今(14日)表示，觀光署積極輔導既有露營場申請登記，111年迄今已有735家既有露營場業者提出申請，顯見輔導成效。

交通部首版「道路標誌標線號誌指引」今上路　納18種情境

交通部首版「道路標誌標線號誌指引」今上路　納18種情境

日露營場突颳塵捲風！帳篷吹走　女遊客受傷

日露營場突颳塵捲風！帳篷吹走　女遊客受傷

「行人優先區」車速逾20公里、鳴喇叭吞罰單　交通部曝設置熱點

「行人優先區」車速逾20公里、鳴喇叭吞罰單　交通部曝設置熱點

南投縣府續辦3場露營場輔導說明會

南投縣府續辦3場露營場輔導說明會

關鍵字：

露營場合法化首件設置登記證

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」

士林夜市「地瓜球攤沒人顧！」老闆回來驚呆

2句話講完「家寧聲明」　律師：真是悲劇

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面