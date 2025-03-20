受理92案僅通過1件　推動露營場合法化！花蓮核發首張登記證

▲▼花蓮今年2月正式核發露營場設置登記證，「山民治97漫活營地」成為首家完成合法設置登記程序的民間露營場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於今年2月正式核發露營場設置登記予位於秀林鄉的「山民治97漫活營地」，成為花蓮首家完成合法設置登記程序的民間露營場。「山民治97漫活營地」位於都市土地住宅區，本案之設置經縣府建設、原民、觀光處及本縣消防、環保局等多個單位共同會審，能成功核准實為申請人及各審查單位共同努力的成果。

縣長徐榛蔚表示，花蓮除了有許多優質營地，能享受野營的樂趣外，也有舒適療癒的搭棚露營和露營車，只要帶著一卡行李，旅人也能輕鬆體驗露營，一起徜徉在花蓮的好山好水中，享受被大自然簇擁的美好時光，深入花蓮旅遊生活。

余明勲處長表示，中央於111年7月修法開放非都市土地1公頃以下之農牧及林業用地得以在低度開發的前提下，有條件容許設置露營設施；縣府為輔導民眾順利取得合法露營場經營許可，於112年8月起接連於北區(新城)、中區(光復)、南區(玉里)辦理3場法規說明會，累計超過140人響應參加，並提供電話專線、縣府單一窗口及官方網站專區等服務，建立多元諮詢管道，希望花蓮成為全台最適合、最友善、最親近大自然的露營聖地。

縣府表示，將持續輔導個案推動，個別露營場設置涉及都市計畫法、區域計畫法、國家公園法、建築法、水土保持法、山坡地保育利用條例及其他環境保護、消防安全、衛生管理等相關法令，遇到的困難雖很多，但縣府有信心將逐一解決，建立共識之審查標準及流程。

首例合法露營場位於都市土地，仍需注意合法化程序分為二個階段，申請人於取得第一階段土地使用許可後，應依核准計畫書內容興建相關露營設施，並於取得水保完工證明及建築物使用執照等文件後，才能續辦第二階段的露營場設置登記。

截至目前為止，縣府累計受理92件申請案，已有48件通過第一階段土地容許使用，縣府將持續輔導第一階段之業者續申請第二階段成為合法露營場，並輔導既有及欲新設之業者依規提出申請。

花蓮風景百花齊放，處處都是美好的人文景致，縣府期望與業者共同努力，打造出花蓮安全、舒適的露營環境，成為首屈一指的露營勝地，進一步促進花蓮之觀光產業。

