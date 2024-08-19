南投縣逾300家露營場待合法　縣政府續辦3場輔導說明會

▲南投縣政府續辦3場露營場輔導說明會，積極協助業者合法化。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

內政部於111年修正發布「非都市土地使用管制規則」後，露營場相關管理法規放寬設施高度及允許設置聯絡通道，南投縣政府也積極推動露營場業者合法化作業，觀光處於8月後半再辦理3場輔導說明會，積極協助露營場業者提升合法化的速度。

首場說明會14日在埔里鎮舉辦，吸引上百名業者報名現場提問踴躍，包含申請資料準備、既有設施與農舍如何處理、國土計畫實施是否會影響申請條件、汙水處理設施及稅賦疑慮等問題；縣府相關業管局處均詳細說明、解答，讓業者獲得準確資訊並了解申請流程。

觀光處指出，府內各單位所成立的「南投縣露營場聯合管理輔導團隊」，已於112年在埔里、竹山、國姓、仁愛、信義等鄉鎮辦理5場說明會，邀請水土保持技師、地政士、觀光專家及縣府各單位列席，超過300家露營業者參與；觀光處去年也盤查與輔導200餘家露營場，由輔導團隊親臨露營場協助丈量相關設施、釐清土地範圍、土地現況分析及相關資料建檔，並依據現行法規提出改善方向，至今已有65家業者申請露營場土地使用容許。

觀光處表示，因應露營場進一步修法，今年除續辦3場輔導說明會，並滾動式調整露營場申請表單，製作淺顯易懂的範本供民眾參照，相關露營場規定、FAQ及申請表單，亦放置於「南投縣政府網路e櫃檯」，供民眾隨時下載使用，同時委託專業廠商設置官方line，提供露營業者線上諮詢服務，也將再盤查與輔導300家既有露營場，期能加速露營場申請合法化，提供旅客安全露營環境。

觀光處提醒，接續的2場露營場輔導說明會尚有名額：時間地點分別為8月22日（星期四）竹山鎮公所、8月30日（星期五）信義鄉公所，意者可儘速報名。