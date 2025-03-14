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全台不合法露營區仍有1761處　觀光署：735家業者提申請登記

▲全台首家「農牧用地合法露營場」是位在桃園復興區山上的「Kiwi Camping 休閒露營區」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲全台有154處合法露營區。（示意圖／桃園市觀旅局提供）

記者李姿慧／台北報導

目前全台仍有1761處不合法露營區，合法露營區僅154處，違法露營區為合法的11倍，觀光署今(14日)表示，觀光署積極輔導既有露營場申請登記，111年迄今已有735家既有露營場業者提出申請，顯見輔導成效。

觀光署表示，露營場地所涉法令於都市計畫法、區域計畫法、國有財產法、森林法、建築法、水土保持法等法令均有相關規定，露營場土地使用可依相關規定辦理申請設置，尤其內政部在111年放寬非都市土地使用管制規則在農牧用地、林業用地容許使用後，透過農業部、內政部、經濟部、原住民族委員會、環境部及交通部等中央部會及地方政府輔導既有露營場申請登記，已有735家既有露營場業者提出申請登記。

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為擴大取締或輔導違規露營場工作，觀光署說明，針對位農牧用地和林業用地區域，在111年放寬非都市土地使用管制規則容許使用之前，除依休閒農業輔導管理辦法申請設置休閒農場，或採用地變更方式申請設置外，農牧用地和林業用地上無容許設置露營設施管道。

此外，在國土保安、農地保護及符合農業用地相關管制規定條件下，也放寬「非都市土地使用管制規則」農牧用地、林業用地容許設置露營設施，解決1公頃以下露營場申請登記困境。

另觀光署說明，為保護自然環境和生態系統的需要，各中央目的事業主管機關主張部分環境敏感地區不得設置露營場，觀光署持續偕同農業部、內政部、經濟部及地方政府落實執法並促使位於環境敏感地區且不得設置露營設施之露營場加速退場。

觀光署表示，111年7月20日修正放寬非都市土地使用管制規則迄今，觀光署與農業部、內政部、經濟部、地方政府共同輔導、協助解決露營場申設問題、辦理40餘場法規說明會、法規釋疑QA、製作申請書範本及說明懶人包等多項簡政便民措施。

此外，透過「中央機關露營管理協調聯合督導小組」會議跨部會合作，滾動修正相關法規，將露營相關設施允設高度自原規定3公尺放寬至4公尺，並放寬審認露營場內聯絡通道可達露營場總面積5%，自111年底僅有2家業者提出申請，迄今已有735家既有露營場提出申請，顯見輔導成效。

觀光署強調，針對位於農牧用地及林業用地且面積未達1公頃之露營場申請登記一節，目前土地使用部分已可循非都市土地使用管制規則辦理申請，惟露營場內相關設施仍需符合建築法、水土保持法等相關規定辦理露營場登記，始得營運，呼籲業者積極配合政府輔導政策儘速申請登記，提供安全的露營活動場地。

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