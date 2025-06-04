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加薩難民領物資遭「以軍槍殺」27死90傷！　哈瑪斯批：大屠殺

▲▼巴勒斯坦加薩一個物資分發援助點，民眾領取物資時遭以色列軍隊攻擊。（圖／路透）

▲以軍攻擊加薩的物資領取中心，導致27名巴勒斯坦人死亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

加薩地區一間物資發放中心宣布4日暫停運作，對此，由美國支持、以色列認可的「加薩人道基金會」（GHF）透過臉書發表官方聲明稱，暫時關閉的原因是物資中心需要整修。然而實際上，前一天拉法地區才傳出有民眾在物資中心附近遭以軍開火射殺，導致27人死亡、逾90人受傷的悲劇。

根據《天空新聞網》報導，加薩人道基金會在聲明中強調，禁止民眾4日進入物資分發區域，呼籲配合相關指示，並表示物資發放會在5日恢復運作。以色列國防軍（IDF）也隨即對外宣布，4日起物資中心與周邊道路「禁止通行」，理由是該區域已被列為「戰鬥區」。

哈瑪斯衛生部指控，有27名巴勒斯坦人3日凌晨在加薩南部拉法地區等候領取物資時，遭以軍射殺，造成至少27人死亡、逾90人受傷。國防部更指控這起流血衝突是一起「大屠殺」。

對此，以色列國防軍反駁道，當時有幾名「可疑人士」偏離指定安全路線，靠近軍隊且無視警告，才會朝他們附近開火，現場距離加薩人道基金會的援助點約500公尺。以軍強調，是因為群眾靠近部隊，對他們構成威脅，才會做出反擊。

以軍發言人戴夫林（Effie Defrin）進一步澄清，相關指控是「毫無根據與錯誤」，士兵並未攻擊援助站或朝平民開火，強調將會調查事發經過，以查明真相。

根據紅十字會提供的數據，他們在拉法設立的戰地醫院收治了184名傷者，其中19人到院時已無生命跡象，另有8人在送醫後傷重不治。加薩納瑟醫院表示，死者當中包含3名孩童與2名婦女。

聯合國人權高專發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）表示，這已是連續第3天在GHF物資發放點附近出現平民死傷，並強調阻礙平民獲取糧食和援助可能構成戰爭罪，呼籲停止針對尋求生存的無辜民眾開火。

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