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烏軍「蜘蛛網行動」摧毀俄軍機新畫面曝光　如入無人之境

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭安全局（SBU）4日公布「蜘蛛網行動」大規模無人機攻擊行動最新畫面，可見烏軍無人機對俄羅斯4處空軍基地的戰略轟炸機發動奇襲，摧毀俄軍戰機如入無人之境。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲烏克蘭突襲行動導致俄軍大量軍機無法修復，部分飛機則需耗時數年才能恢復使用。（圖／翻攝自YouTube）

基輔獨立報報導，烏克蘭1日的突襲行動導致俄軍大量軍機無法修復，部分飛機則需耗時數年才能恢復使用。烏克蘭宣稱，烏軍無人機成功損壞或摧毀41架軍機，造成俄羅斯約70億美元的損失，包括圖-95、圖-22、圖-160轟炸機，以及A-50預警機與安-12（An-12）、伊留申-78（Il-78）運輸加油機。影片顯示，俄軍部分軍機的機翼上擺放著許多輪胎，似乎是想要避免被偵測到。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 部分軍機的機翼上擺放著許多輪胎，似乎是想要避免被偵測到 。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

另據每日電訊報，烏克蘭至少損壞2架俄軍A-50預警機，其中一架被放置類似沙袋的保護裝置、另一架則是被放置大量輪胎，但這些偽裝手法對於烏克蘭無人機沒有太大作用，遭到烏克蘭無人機攻擊。

現階段尚不清楚俄軍A-50預警機是否被完全摧毀，但即便只是損壞，這對烏克蘭來說也可視為寶貴戰果。A-50預警機是俄羅斯空防部署極為重要的資產，負責組織防空系統並協調戰鬥機與轟炸機對烏克蘭攻擊行動，依據國際戰略研究所，莫斯科據信只擁有7架可運作的A-50，每架要價約2.35億英鎊（約新台幣95億元）。

烏軍鎖定的是俄羅斯4個空軍基地奧萊尼亞（Olenya）、伊凡諾沃（Ivanovo）、迪亞基列沃（Dyagilevo）與貝拉雅（Belaya），也就是參與轟炸烏克蘭城市的俄羅斯戰略航空部隊所使用的基地。

烏克蘭安全局消息人士透露，俄軍正淡化蜘蛛網行動對其戰略航空造成的損失規模，把未受損的飛機運往機場，替換受損飛機，藉此避免讓衛星影像出現被燒毀的飛機。開源情報（OSINT）分析人士也觀察到這現象，其中一個遇襲的基地6月2日衛星影像顯示有一架被焚毀的圖-95轟炸機，但到了6月4日，同個位置出現一架完好無損的圖-95。

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