開幕不到3月！南港LaLaport爆停車場地磚破+牆變色　網酸：拉拉破

▲南港「LaLaport」購物中心每日都吸引眾多民眾前往。（圖／CTWANT）

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由台灣人壽與三井不動產合作，號稱投資400億、歷時6年興建完畢的南港「LaLaport」購物中心，自今年3月風光開幕以來，每日都吸引眾多民眾前往。不過近日有民眾指出，位於LaLaport地下、收費每小時80元的停車場，才開幕不滿3個月就已經破破爛爛，並附上現場照片，引起網友拿LaLaport的諧音無情嘲諷：「真的是拉拉破！」對此，三井集團回應說，針對損壞部分，已經建物所有人進行會勘，會排入優先修復。

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▲停車場地磚東一塊，西一塊破洞，牆面上到處都是補土痕跡。（圖／翻攝threads／cjayzhou）

有網友評論：「有夠掉漆，業主不覺得丟臉嗎？」「LaLaport變''拉拉破''」、「中國建造嗎？」「品質也太爛」、「怎麼跟台中的差這麼多？」還有網友提醒：「看留言很多人以為這是公共工程或三井集團蓋的…這棟起造人是台灣人壽喔，aka中國信託。」

另有網友分享自己的造訪體驗：「試營運就去逛了，覺得整個硬體質感很差。像機車道鋪的很爛，甲醛味又重，很落漆，不像三井集團該有的素質，趕工造成驗收標準放低了？」「這間百貨蓋細節真的很爛，你不會覺得這間是剛蓋好的百貨，而且細看裡面油漆都很粗糙，還有很多小地方都很髒亂，開下去停車都覺得這到底怎麼蓋的？」

對此，三井集團出面回應，表示針對損壞部分，已經和建物所有人進行會勘，會排入優先改善。

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