「日幣1元」神用法曝！實測三週他狂讚：廚房小幫手

▲日幣。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

去日本買東西用現金，難免會拿到零錢。有網友就分享「1元日幣」的神用法，那就是丟到流理台水槽的「濾水籃」裡，目的是避免髒汙、黏液附著，「真的不用特別刷，水槽提籠完全不會ㄒㄧㄡˊㄒㄧㄡˊ」，話題引發熱論。

有網友在Threads表示，自己實測三週，發現這招真的超級有效，「日本旅遊最難用的1元日幣，竟然是廚房小幫手。」他自己是丟兩枚1元日幣水槽提籠裡，要備餐前拿起來，備餐、清理完之後把裡面的東西倒掉，再把2塊日幣丟回去。他發現即使沒有特別刷，提籠也完全不會黏黏滑滑的。

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至於原理為何？是因為日幣1元是鋁幣，留言處有人指出，鋁碰水會釋出鋁離子，有抗菌、殺菌效果，「鋁具抑菌效果：鋁與水接觸會產生微量的鋁離子，有一定程度的抗菌，或抑制黴菌與細菌滋生的效果」、「破壞黏膜菌叢的環境：這些『濕滑』的黏膜，其實是細菌與真菌形成的『生物膜』（biofilm），鋁的存在可能破壞它們的環境平衡，讓它們比較難形成。」

貼文引發熱議，就有網友驚呼，「感謝分享，馬上去找出日幣來試試（之前用鋁箔紙球還是會黃黃黏黏）」、「試過鋁箔紙感覺沒這麼威！來試試這神奇日幣魔法！」還有人表示，「其實台幣1元也有相同效果，我們家連浴室的排水孔都有1元」、「我試了，一起連廚餘一起倒了」、「記得要跟老公、婆婆講，免得一直嫌髒還把硬幣拿出來。」