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盤點3年施政表現　李家超：改變港府文化「以結果為目標」

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／CFP）

▲香港特首李家超。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首李家超上任將滿3周年，他在日前接受港媒《文匯報》專訪時盤點了近3年來的施政成果，認為自己上任以來改變了港府的文化，讓大家以結果為目標，整體施政步伐加快，也優化了行政立法關係及互動，凝聚更多共識，扎實推動更多惠民政策。

對於近3年來的施政成果，李家超認為首先是改變了政府文化，為以結果為目標，「政府要切實做好施政，政府效能提升很重要。」

李家超指出，過去三年，政府施政整體步伐更快了，大家做事主動，尤其是對應對突發事件，也希望就政策聽取市民和立法會的意見，不斷完善工作，「許多意見政府都歸納到施政裏面，令大家供應和需求對接，我覺得這最重要。」

不過，李家超也坦言，在政府內部推動「全政府動員」時，起初有懷疑的聲音，但通過幾次演練，「打風、水災，好多公務員幫手，要5萬公務員參與測試啟德主場館，我們都做到。」

李家超認為，在自己主政下，政府與立法會的互動合作模式得到了優化，「我經常思考，我們如何把行政主導和『愛國者治港』原則融合，確保我們真真正正發揮共同議政的價值。」

李家超提到，以前的議會較為「單向」、「你問我答」，非常少商量討論，他希望有互換角色的思考，「提出問題是好的，但我更希望有建設性、切實可行的務實的建議。」

李家超強調，「換位思維是好的。如果議員不只是提問，行政長官還會問議員意見時，議員會真真正正考慮問題在執行落實方面的元素。」他還說，這樣的互動交流有助雙方建立共識，「心意一致其利斷金的力量很大。」

李家超說，他經歷過當初立法會有議員企圖癱瘓政府施政的混亂情況，而現在的立法會效率提升，也更加務實，例如「三隧分流」等以前無法推動的項目，現在都做到了。

李家超認為，最有價值、最有幫助的是關於《基本法》23條立法，議員的意見讓立法既有足夠的安全屏障，又確保社會保持日常的開放自由，還顧及了本地和國際兩方面的看法，通過互動交流，大家還建立了「要快」的共識，大家共同努力完成了等待26年8個月零19日的歷史任務。

李家超強調，「整體而言，無論政府和立法會之間關係，還是議政結果都有了進步，否則看不到真真正正施政的落實，等於以前政府被刻意癱瘓施政一樣。現在不再有這樣的情況。現在大家明白，從香港整體利益出發，討論不同事項。」

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