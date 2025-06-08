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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨罷綠委0比31全敗　邱毅點名：朱立倫是最大戰犯！

▲國民黨立委朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨立委朱立倫。（圖／國民黨提供）

政治中心／台北報導

國民黨原本鎖定北市士林北投綠委吳思瑤、中正萬華綠委吳沛憶作為罷免對象，結果爆出抄寫黨員名冊、幽靈連署等爭議，最終繳出0比31的「掛零」成績。對此，前立委邱毅8日直言「國民黨的反攻還有希望」，但要成功就必須檢討第一、二階段為何失敗，他更點名國民黨主席朱立倫是最大戰犯。

邱毅表示，罷免吳思瑤的活動正式宣告失敗，至此大罷免戰的第二階段，國民黨全敗收場；不過，民進黨想取回立法院的過半優勢，在第三階段，至少要罷掉6席國民黨立委，並保証在補選中全部拿下。

「這個目標的難度不算小！所以，國民黨的反攻還有希望」。邱毅表示，國民黨的反攻要成功，就必須檢討為何第一、第二階段會失敗，「我說最大的戰犯是黨主席朱立倫，應該沒有人會反對」。

邱毅說，朱立倫舉棋不定，進退失據，先是想冷戰，後又改為熱戰，倉促熱戰，又搞形式主義，弄出幽靈連署，民進黨抓到破口，動員檢調小案大辦，全線崩潰，明知賴清德會動員一切力量，使用所有手段，司法檢調一定介入，中選會必然不公正，卻還歌舞昇平，不以為意。

邱毅指出，不懂非常時期，需用非常手段，動用非常之人，很多人批評罷免吳思瑤前領銜人張克晉，如果不是他臨陣脫逃，至少罷掉吳思瑤還有機會，可是張克晉不就是國民黨醬缸文化的縮影嗎？平時道貌岸然，夸夸其談，對衝鋒陷陣的人，肆意批評，高高在上，這種人充斥在國民黨，一直是國民黨的主流，不就是因為如此的寄生上流。

邱毅說，張克晉進了北檢，被檢察官一嚇，什麼都招供了，一出了北檢就躲起來，什麼領銜人，全不要了，就怕再被抓回去。其實他有一點想不通，台灣就這麼小，張克晉躲在那????，怎麼會找不到？只要找到張克晉的藏身之處，由朱立倫親自出面，三顧茅廬，曉以大義，許以條件，張克晉怎可能不回頭。

邱毅指出，張克晉此人，一看就是在國民党醬缸文化裡，深受薰陶的人，這種人要勸他回鍋，只有像朱立倫或馬英九才有用。這麼簡單的道理，聰明的朱立倫怎麼會不懂，但他就是不動不做，太上忘情，為什麼？因為大人物要端個大架子，即使已四面楚歌，就要完蛋，面子工程也不能免。

邱毅說，賴清德一點都不怕國民黨，民進黨立院黨團總召柯建銘成天瘋顛鬧場，曹興誠醜聞頻發，罷團藏污納垢，一堆垃圾人，檢調擺明只辦藍不辦綠，但他們就是一條鞭。

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