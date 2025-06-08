陸官媒發佈涉及《南海》雙語報告　4個堅持反對域外勢力插手干涉

▲新華社國家高端智庫8日面向全球發佈中英文智庫報告《中國將南海打造成和平、友誼、合作之海的實踐》 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

在第17個「世界海洋日」到來之際，大陸官媒新華社國家高端智庫今（8）日面向全球發佈中英文智庫報告《中國將南海打造成和平、友誼、合作之海的實踐》，該報告強調「四個堅持」，反對域外勢力插手干涉南海事務，並且呼籲地區國家要把解決南海問題的鑰匙掌握在自己手中，「牢牢堅持和把握妥處南海問題的正確原則和方向」。

報告指出，中國歷來是南海和平穩定的倡導者、推動者和實踐者。長期以來，中國主張南海和平穩定應由中國和東盟國家共同維護，與東盟國家在政治、經濟、人文等各領域深化互信合作，實現互利共贏。中國是維護南海和平穩定、推動南海合作和發展的堅定力量。

報告強調，「南海穩，則地區國家受益；南海亂，則地區國家遭殃。南海地區和平穩定是包括中國在內地區國家的共同願望，符合各國利益。」

報告進一步指出，中國提出將南海打造成和平之海、友誼之海、合作之海的重要倡議，「堅持通過談判協商解決爭議，堅持通過規則機制管控分歧，堅持通過互利合作實現共贏，堅持反對域外勢力插手干涉，並不斷積極推動付諸實踐，為南海地區和平穩定與繁榮發展提供強大支撐，南海是中國和東盟國家的共同家園。」

報告呼籲，地區國家要把解決南海問題的鑰匙掌握在自己手中，牢牢堅持和把握妥處南海問題的正確原則和方向，南海地區的未來必將更加美好、更加光明。中國將繼續秉持海洋命運共同體理念，做海洋和平的維護者、海洋秩序的建設者、海洋合作的推動者、海洋發展的貢獻者，讓南海成為造福地區各國人民的和平之海、友誼之海、合作之海。

據悉，陸官媒新華社國家高端智庫以公共政策、國際政策研究為主攻方向，近年來圍繞國內外重大問題開展前瞻性、戰略性、儲備性研究，形成了眾多具有廣泛影響的智庫研究成果。