陳佩琪深情傳話　要柯文哲勿穿短褲出庭

▲陳佩琪請律師告訴柯文哲（圖中），出庭不要穿短褲。

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉京華城及政治獻金弊案遭羈押禁見，5日柯文哲穿短褲、短袖及藍白拖鞋出庭時，妻子陳佩琪也到法院旁聽，2人不時在法庭內深情對望，中午休庭時，陳佩琪特地請律師轉告柯文哲：「法庭內很冷，出庭不要穿短褲，要穿長褲，免得感冒」，她還告訴律師，一定要轉告柯文哲「好好照顧自己」，陳佩琪提到，自己到法庭都穿厚襪及毛衣了，真的很冷。下次開庭預訂為7月1日。

台北地院目前以每週二、四全天開庭方式密集審理，由於6月有多位律師衝庭，本週開完二次庭後，下次庭期訂於7月1日，預計勘驗已認罪的朱亞虎、邵琇珮與彭振聲等人偵訊光碟與筆錄，柯文哲出庭時，妻子陳佩琪及黨籍立委與黨工常會到法庭旁聽，日前柯文哲遭延押到8月時，陳佩琪在法庭外扶著欄杆哭喊「他到底做了什麼事，你們為什麼要這樣對他」。

庭訊時，柯文哲的臉書粉絲團也會發文針對庭訊內容進行評論，部分支持者沒有登記到旁聽證，還會在開庭前一天晚上到法院搭帳棚排候補，法院已加開延伸法庭因應，目前庭期已排到11月27日。

台北地院5日當庭勘驗在柯文哲家中查扣的編號A1-37的USB行動硬碟原件內檔案，針對記載「小沈1500」的工作簿等19個檔案逐一檢視，檢察官指出，工作簿的第12欄確實有「小沈1500沈慶京」以及政治獻金支票截圖，使用者及上次存檔者為「wen」，可證明檔案是柯文哲製作，用以證明柯文哲收受沈慶京1,500萬賄款。

5日勘驗完畢後，柯文哲的律師質疑法院為何看原檔而不是看「Image檔」（映像檔），並強調看映像檔是標準程序，法官則說，法院直接審理，以勘驗原物為妥，但柯的律師仍不滿意，強調數位證據很容易被變動，當庭多次爭執，法官略顯怒意並當庭嘆氣，質疑律師怎不在勘驗前先具狀提出這要求。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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