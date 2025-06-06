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從索尼歌手變手作網紅　她靠便便靈感創品牌擺脫打工人生

嘻哈歌手陳瑾緗闖蕩歌壇最落魄時，意外創立手作串珠品牌，從月營收1萬元做到破10萬元，擺脫了北漂打工人生。

▲嘻哈歌手陳瑾緗闖蕩歌壇最落魄時，意外創立手作串珠品牌，從月營收1萬元做到破10萬元，擺脫了北漂打工人生。

圖文／鏡週刊

從大唱片公司力捧新人，到在台北打工維生、夢想幾近幻滅，歌手陳瑾緗的北漂之路並不輕鬆。天真的她原以為一出道就能成為蔡依林，卻在首張專輯失利後被唱片公司冷落，無奈與經紀人一同離開。為了留在台北，她當過鹹水雞店員、賣綠豆沙，也在咖啡店打工，過著邊唱歌、邊找出路的生活。

轉機來自一條無心串起的手作項鍊。陳瑾緗將作品放上 IG，意外引來大批粉絲詢問，與經紀人合創品牌「Pupubling」，靠直播賣手作飾品逐步站穩腳步，月收入突破10萬元，成功擺脫打工人生，替夢想開啟新出口。

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「那時候真的不知道還能做什麼，只是不想離開台北。」說起北漂初期的挫敗，陳瑾緗語氣淡然，卻仍帶點倔強。

高雄大社出生的她，從小憧憬都市、憧憬舞台，20歲就簽下索尼唱片，夢想從此展開。可惜能唱能寫的她，首張專輯卻銷量不佳，她逐漸被邊緣化，連一直看好、支持她的音樂人熊仔也不捨地說：「我跟你合唱怎麼沒紅呢？」

陳瑾緗（左）2020年推出個人首張專輯，唱片公司還請孫淑媚（右）站台，大玩兩人撞臉哏。（資料照片）

▲陳瑾緗（左）2020年推出個人首張專輯，唱片公司還請孫淑媚（右）站台，大玩兩人撞臉哏。（圖／資料照片）

離開唱片公司後，她沒選擇回老家，而是留在台北打工想辦法自立，做過鹹水雞、綠豆沙、咖啡店，也幫經紀人帶通告，收入不穩，生活拮据。但她沒抱怨，只心想：「不能發歌了，那我要幹嘛？」

轉機來自經紀人的一句話：「來做串珠，轉轉心情也好。」她隨手做了一條項鍊，PO上IG後意外引來大量粉絲詢問，兩人靈機一動，開始經營手作品牌Pupubling。

陳瑾緗專注地製作串珠手鍊，她每天可做10條，每條的顏色、細節都不一樣。

▲陳瑾緗專注地製作串珠手鍊，她每天可做10條，每條的顏色、細節都不一樣。

陳瑾緗與經紀人張恒琪（左）一起分工經營手作品牌，營收穩定，讓她能在台北活下去。

▲陳瑾緗與經紀人張恒琪（左）一起分工經營手作品牌，營收穩定，讓她能在台北活下去。

剛開始她白天打工、晚上串珠，業績目標只有月收1萬元，為的是早日脫離打工生活。沒想到第一個月就達標，後來靠著每週 IG 直播、與粉絲高互動的經營模式，營收逐漸爬升至月收破10萬元，甚至受邀進駐百貨快閃店、電商平台。

Pupubling主打平價可愛的手作串珠飾品，產品設計與直播互動都由陳瑾緗親自操刀。她形容自己做飾品如寫歌，自然知道怎樣布局，她手作也有一套邏輯，「不會放太多重點，也不會把便宜珠子與貴的混搭，這樣會拉低好珠子的價值。」

陳瑾緗會把手作項鍊送給藝人、網紅朋友，請她們幫忙在IG分享。（陳瑾緗提供）

▲陳瑾緗會把手作項鍊送給藝人、網紅朋友，請她們幫忙在IG分享。（圖／陳瑾緗提供）

每條串珠項鍊都是陳瑾緗手作，陳列拍照也都自己來。（翻拍Pupubling IG）

▲每條串珠項鍊都是陳瑾緗手作，陳列拍照也都自己來。（圖／翻拍Pupubling IG）

每條串珠項鍊都是陳瑾緗手作，陳列拍照也都自己來。（翻拍Pupubling IG）

▲每條串珠項鍊都是陳瑾緗手作，陳列拍照也都自己來。（圖／翻拍Pupubling IG）

為了讓品牌營運穩定，她乾脆搬到經紀人家附近，1週3天專心串珠，從打工族轉型為創業者。經紀人負責進貨與控管成本，她則專注直播與創作，每週手作50條項鍊，直播時氣氛熱絡、下單率高，小圈圈經濟效應發揮得淋漓盡致。

成功斜槓創立了自己的品牌，陳瑾緗的北漂生活改善了，始終沒有放棄歌手夢的她，後來也發行了一張數位專輯。去年，她更去韓國動了雙眼皮及隆鼻手術，「我覺得現在要自己創造機會。」

陳瑾緗固定在IG直播，一播就是3個小時起跳，她清楚記得每個人的喜好，打造出高黏著小圈圈。

▲陳瑾緗固定在IG直播，一播就是3個小時起跳，她清楚記得每個人的喜好，打造出高黏著小圈圈。

她同步經營個人IG，大方分享自己的生活與對音樂的堅持。正如她為品牌取名「Pupubling」時的靈感：「就算像屎一樣的東西，只要用心做，也能發亮。」


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