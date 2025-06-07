國定假日變多「上課少5天」　台大系統3校擬「第17周彈性補課」

▲因應「4+1」國定假日，台大系統擬放寬在第17周彈性補課。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統府日前正式公告新增「4+1」國定假日。為因應新增休假日影響上課時數，台大教務會議昨通過，在每學期16周後，老師若有需求，經過師生討論後，在第17周彈性上課或學期中補課，但須在課程大綱上註明，可採實體或線上課程實施。預計下學期起，台大系統三校將同步實施。

總統府在上月底正式公告實施立院三讀通過新增的「4+1」國定假日，除勞動節外，外加小年夜、孔子誕辰紀念日、台灣光復日以及行憲紀念日等4天，從今年下半年的教師節、光復節，以及行憲紀念日，都將全民放假。

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由於「4+1」國定假日，加上目前台大系統實施16周，導致上課日減少，9月開始的新學期，將有3個周五、2個周一受到影響。為避免上課時間不足，台大教務會議在昨天通過方案，第17周可以當補課與彈性上課周，也可在學期中補課，預計下學期起，包括台大、台師大、台科大3校同步實施。

台大教務處註冊組長李宏森指出，因為國定假日補假，導致周一或周五無法上課，這次「4+1」國定假日實施後，更加劇上述狀況，所以台大跟台師大、台科大討論後，擬定第17周或學期中可以作為補課與彈性上課周，但需要師生先討論通過，且教師一開始就要在課程大綱上註明，讓學生提前做好因應，可採實體或線上方式上課。

不過，今天這項議案在台大校務會議討論時，引發部分台大教師不滿，認為校方此舉將責任推給教師，且教師要提前借教室很麻煩。由於無法達成共識，台大校長陳文章裁示，下周行政會議上再進行討論。