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台鐵花東優惠採實名票　轉讓或拒驗票加罰5成

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵推出花東會員優惠。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵6月23日調漲票價，為照顧花東地區居民交通需求，首次推出「花東會員優惠」。台鐵公司今公布使用規則，花東會員使用點數購票採實名制車票，若拒絕查驗、轉讓車票或非本人使用，將視為無票，需補票並加收50%。

台鐵公司表示，「花東會員優惠措施」6月23日起上路，設籍於花蓮縣或台東縣會員旅客，可享購票點數倍數回饋優惠。今日上午行政院長卓榮泰考量花東地區民眾高度仰賴鐵路運輸之需求，指示花東居民點數優惠方案，假日調整為5倍、平日則達8倍，點數折抵後相當於原票價的95%、92%，照顧花東居民城際運輸之需求。

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▲▼台鐵花東會員優惠。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵花東會員優惠。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵花東會員優惠。（圖／台鐵公司提供）

根據規劃，花東會員優惠訂票人須為台鐵會員，即起已可加入會員，且訂票人及乘客皆設籍花蓮縣或台東縣，購買起、迄任一站位於花蓮和平至台東大武間之對號列車車票者，可於訂票後、付款前申請參加「會員點數倍數送」活動，經審核符合資格者，於乘車後最高可享8倍點數加倍回饋優惠，點數累積無上限，可折抵票價及網購鐵路商品，最多可折抵下次購票50%票價。

其中花東會員平日周一至周四及補班日購票，每50元消費原獲1點，加倍後可獲得8點，相當於票價92折優惠；假日自周五至周日、國定假日及其前一日購票，每50元消費原獲1點，加倍後可獲得5點，相當於票價95折優惠。

▲▼台鐵花東會員優惠。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵花東會員優惠。（圖／台鐵公司提供）

台鐵今公布乘車規定，花東會員旅客申請「會員點數倍數送」活動後，車票將轉為實名制車票，如需更換班次，至遲於票面開車前30分鐘至售票窗口換票。為確保系統穩定，取票管道目前僅限各車站售票窗口及多功能自動售票機，「台鐵e訂通」App暫不提供行動車票取票及分票服務，台鐵日後更新完成將儘速對外開放。

此外，台鐵表示，旅客乘車時須攜帶身分證件以供查驗。如拒絕查驗、轉讓車票或非本人持票乘車，將視為無票乘車，須補票並加收50%票款，原票回饋點數亦將被收回，且不得辦理退票。

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