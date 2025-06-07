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北市嚴重車禍！自小客爛毀「駕駛噴飛」　目擊女嚇哭：頭上都是血

記者黃彥傑、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市撫遠街今(7日)中午傳出嚴重車禍，一輛直行的自小客車行經事發路段時，疑似欲從內車道切換至外車道，不料卻與正要從路邊起步的遊覽車發生碰撞，小客車當場噴飛、翻覆在分隔島處，且車身嚴重變形爛毀，幾乎面目全非，這起事故造成小客車內一對母子命危，目前緊急送醫搶救中。當時路旁一名女子目睹全程，嚇到不斷啜泣，表示突然聽到一聲巨響，隨後駕駛就從車內飛出，「頭上都是血！」

▲▼台北市撫遠街自小客撞遊覽車，2人命危，目擊女嚇哭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市撫遠街自小客撞遊覽車，2人命危。（圖／記者黃彥傑攝）

目擊女子驚恐表示，當時聽到巨大的撞擊聲響，小客車就翻了，「應該是駕駛，就從車裡飛出來，那邊還有血跡……。」女子目睹車禍全程，嚇倒不斷啜泣，表示當下2名傷者就已經OHCA(無呼吸心跳)，一個還卡在後座，「剛剛(警消)救援滿久的，應該有20分鐘，才把後座的人拉出來，我沒有看到後座的傷者，但飛出來的駕駛是一名3、40歲的男性，頭上都是血，我不敢仔細看。」

據了解，2名傷者當下均無生命徵象，2人關係為母子，分別為約30歲的男性駕駛，送馬偕醫院；副駕駛乘客則為約50歲的女性，送內湖三總搶救。而遭撞的遊覽車車上僅有司機，沒有其他乘客，詳細事故原因尚待進一步調查釐清。

▼女子目睹駕駛從車內飛出，嚇得不斷啜泣。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市撫遠街自小客撞遊覽車，2人命危，目擊女嚇哭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市撫遠街自小客撞遊覽車，2人命危，目擊女嚇哭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市撫遠街自小客撞遊覽車，2人命危，目擊女嚇哭。（圖／記者黃彥傑攝）

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